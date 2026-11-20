Если человек не указал свое решение в системе E-veselība, во время беседы с родственниками выясняют, какую позицию он занимал при жизни. Если в семье эту тему раньше не обсуждали, близким может быть особенно трудно понять желание умершего в эмоционально тяжелый момент. Поэтому важно не только сделать соответствующую отметку в электронной системе, но и поговорить о своем решении с родными, подчеркивают организаторы кампании. Для такого разговора не нужен особый повод или заранее подготовленные слова. Можно просто сказать близким, что вы размышляли о посмертном донорстве и хотите, чтобы они знали о вашем выборе. Даже если окончательное решение еще не принято, разговор поможет разобраться в собственных вопросах и обсудить их с близкими.