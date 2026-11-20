60 человек ждут почку, 14 - сердце: в Латвии напомнили о важности посмертного донорства
В Латвии трансплантации органов или роговицы сейчас ожидают 100 человек. Врачи призывают жителей заранее подумать, готовы ли они стать посмертными донорами, сообщить о своем решении в системе E-veselība и обсудить его с близкими.
В рамках кампании "Padod tālāk. Lai dzīve turpinās" ("Передай дальше. Пусть жизнь продолжается") Клиническая университетская больница им. Страдиня (PSKUS) напоминает, насколько важно заранее выразить свою волю относительно донорства органов после смерти.
Согласно данным больницы, собранным 12 ноября, больше всего пациентов ожидают пересадки почки - 60 человек. Еще 14 человек нуждаются в трансплантации сердца, 12 - печени, один - легких. Пересадки роговицы ждут 13 человек.
Руководитель Национальной службы координации трансплантации Эгия Лапиня подчеркивает, что за каждой цифрой в списке ожидания стоит человек - со своими близкими, повседневными заботами и планами на будущее, которое он надеется продолжить.
Говорить о посмертном донорстве органов бывает непросто, однако обдумать свое решение можно заранее, в подходящий момент, отмечает Лапиня. Если человек сообщит о своем выборе в системе E-veselība и расскажет о нем близким, им будет легче понять его волю в ситуации, когда сам он уже не сможет ее выразить.
Как поясняют организаторы кампании, посмертное донорство дает возможность пересадить органы или ткани умершего человека тому, кому они необходимы для спасения жизни или восстановления здоровья. Для многих пациентов трансплантация становится наилучшим или единственным способом лечения. При этом врачи в каждом конкретном случае тщательно оценивают, может ли человек стать донором, учитывая состояние его здоровья и пригодность отдельных органов.
Любой человек вправе заранее выразить согласие или запрет на использование своих органов и тканей для трансплантации после смерти. Донорство является добровольным и безвозмездным. Использовать органы умершего вопреки воле, которую он выразил при жизни, запрещено.
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Если человек не указал свое решение в системе E-veselība, во время беседы с родственниками выясняют, какую позицию он занимал при жизни. Если в семье эту тему раньше не обсуждали, близким может быть особенно трудно понять желание умершего в эмоционально тяжелый момент. Поэтому важно не только сделать соответствующую отметку в электронной системе, но и поговорить о своем решении с родными, подчеркивают организаторы кампании. Для такого разговора не нужен особый повод или заранее подготовленные слова. Можно просто сказать близким, что вы размышляли о посмертном донорстве и хотите, чтобы они знали о вашем выборе. Даже если окончательное решение еще не принято, разговор поможет разобраться в собственных вопросах и обсудить их с близкими.
Как выразить свою волю в E-veselība
Чтобы указать свое решение, необходимо зайти на сайт eveseliba.gov.lv, авторизовавшись с помощью Smart-ID, eParaksts mobile или электронной ID-карты.
В разделе "Personas dati" нужно выбрать пункт "Orgānu un ķermeņa izmantošanas atļaujas". В подразделе "Orgānu un audu izmantošana transplantācijai" можно дать согласие или установить запрет на использование всех либо отдельных органов и тканей. Изменить свое решение разрешается в любое время.
На сайте laidziveturpinas.lv можно узнать, как происходит посмертное донорство органов, найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и посмотреть, как выразить свою волю в системе E-veselība.