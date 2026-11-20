Суповая кухня при Англиканской церкви в Старой Риге
В расположенной в подвале Англиканской церкви Святого Спасителя суповой кухне обездоленным людям предлагают не только горячий суп, но и надежду.
Сытная солянка, фрукты и хлеб! Место в Старой Риге, где встречаются бездомные, военные и христиане. ФОТО, ВИДЕО
Каждую субботу утром в подвале Англиканской церкви в Старой Риге, неподалеку от Рижского замка, происходит нечто особенное. Здесь встречаются самые разные люди, пути которых в обычной жизни, возможно, никогда бы не пересеклись. В церковном подвале тем, кому не повезло в жизни, предлагают не только горячий суп, но и надежду. Бесплатно поесть здесь может каждый - никого не спрашивают, почему ему нужна помощь, и не требуют справок из социальных служб.
По субботним утрам, когда улицы Старой Риги только просыпаются, а туристы еще не заполнили площади старого города, возле Англиканской церкви Святого Искупителя уже кипит жизнь. Здесь можно встретить пожилых мужчин, у которых нет собственного жилья, людей, которым трудно сводить концы с концами, канадских военных, иностранцев, живущих в Риге, участниц Рижского международного женского клуба и прихожан традиционных христианских общин. Иногда к ним присоединяются и мормоны.
Островок доброты в самом сердце Старой Риги
Когда журналист Jauns.lv в субботу утром открыл двери церкви, вместо запаха ладана и духовных песнопений его встретили аромат горячей солянки и мелодии Latvijas Radio 2. Запах супа смешивался с ароматами свежеприготовленной каши и чая.
Было уже за девять утра. На церковной кухне добровольцы готовили еду в больших кастрюлях под музыку радио, а у входа собрались около двух десятков человек, ожидавших завтрака.
В большую кастрюлю одну за другой выливали из банок готовые основы для солянки, которые можно купить в обычном магазине. Затем добавляли нарезанные кусочки колбасы, чтобы суп получился более сытным. В столовой тем временем накрывали столы: рядом с тарелками раскладывали хлеб, фрукты и булочки.
В десять часов двери "святого места" открылись для посетителей. Первыми в столовую вошли 36 человек - именно столько здесь посадочных мест. Еще столько же ждали своей очереди в коридоре. Как только первые посетители поедят, их места займут следующие.
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Для кого-то это будет первая за несколько дней горячая еда, для другого - возможность взять продукты с собой на ужин. Кто-то приходит не только поесть, но и просто немного посидеть в тепле, выпить чаю, поговорить с людьми, а заодно получить теплую зимнюю куртку или обувь. Особенно актуально это сейчас, когда зима уже стучится в двери.
Здесь не имеет значения, на каком языке говорит человек, к какой религии принадлежит и почему его жизнь сложилась именно так. Никто не требует доказывать, что ты достаточно беден, чтобы заслужить тарелку супа. Столовая при Англиканской церкви - это не просто место, где раздают бесплатную еду. Это небольшой, но надежный островок доброты в самом центре Риги.
Четверть века горячего супа для всех без исключения
Столовая при Англиканской церкви работает с 2001 года. Таким образом, в этом году исполняется уже 25 лет с тех пор, как приход оказывает практическую помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
За это время изменилась и Рига, и жизнь ее жителей. Город пережил экономические кризисы, пандемию, рост цен и другие потрясения. Но каждую субботу утром в подвальном помещении церкви по-прежнему накрывают столы.
Важно отметить, что столовая действует при приходе, который проводит богослужения на английском языке. Поэтому среди благотворителей не только рижане, но и многие иностранцы, работающие в Латвии предприниматели и дипломаты. Особую роль играют Рижский международный женский клуб и канадские военнослужащие, служащие в Адажи в составе многонациональных сил НАТО.
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Работу столовой координирует Марис Пандерс. В повседневной жизни он работает аналитиком данных, а в свободное время занимается благотворительностью. Он следит за тем, чтобы еды хватало всем, добровольцев было достаточно, а посетители получали все необходимое.
Марис хорошо знает и повседневную жизнь столовой, и людей, которые сюда приходят. Летом посетителей обычно меньше, но с приближением зимы их число растет. Информация о бесплатных обедах распространяется из уст в уста. Летом желающих поесть может быть около 50 человек, а зимой их число увеличивается в три раза. В холодное время года людям нужна не только горячая еда, но и теплые носки, зимние куртки и обувь.
Это не разовая благотворительная акция и не праздничное мероприятие. Помощь здесь оказывают из недели в неделю, и главную роль в этом играют люди, готовые посвящать свое время другим.
Одни остались без дома, другим не хватает денег
Кто же приходит в Англиканскую церковь по субботам? По словам Мариса, среди посетителей есть бездомные, малоимущие рижане и люди, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации.
В основном это мужчины старше 40 лет, но приходят также женщины и молодые люди. Некоторые недавно освободились из мест заключения и пытаются вернуться к нормальной жизни. У других нет постоянного жилья, стабильного дохода или близких, к которым можно обратиться за помощью. У каждого своя история, и далеко не все хотят ее рассказывать. Еженедельно столовую посещают от 90 до 150 человек. Число меняется в зависимости от сезона и обстоятельств.
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Получить помощь может каждый, кому она необходима. Здесь не требуют документы, справки о доходах или подтверждение религиозной принадлежности. Единственное важное условие - не мешать другим и вести себя спокойно.
Марис рассказывает, что за последние годы случаи агрессивного поведения стали большой редкостью. В столовой никому не приходится оправдываться за свою жизнь. Достаточно просто прийти.
Некоторые приходят даже с ведрами
Хотя заведение называют суповой кухней, меню не ограничивается одним супом. Каждую субботу здесь готовят также кашу и чай, а благодаря пожертвованиям на столах появляются хлеб, булочки, фрукты и другие продукты. В день посещения журналистов готовили солянку и овсяную кашу с вареньем.
Марис с особой благодарностью рассказывает об одном из добровольцев, который очень любит готовить. Он не профессиональный повар, но благодаря своему энтузиазму и умению помог улучшить качество еды. Речь, конечно, не идет о ресторанном меню. Но даже простой суп можно приготовить с заботой и желанием порадовать людей.
Размер одной порции здесь строго не ограничен. Посетители могут получить две или три порции - в зависимости от потребностей и количества приготовленной еды. Поэтому за одну субботу число выданных порций может значительно превышать количество посетителей. Многие приходят со своими контейнерами, чтобы забрать еду с собой. Другим хватает емкостей, которые предоставляет столовая. А некоторые являются даже с небольшими ведрами.
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Со стороны это может показаться необычным, но для человека, который не знает, когда в следующий раз сможет поесть горячего, возможность взять суп на потом очень важна. И здесь никто не удивляется желанию забрать еду с собой.
Нужен не только суп, но и зимние сапоги
С приближением зимы значение суповой кухни становится еще больше. Холод особенно тяжело переносить людям без постоянного жилья и тем, чьи доходы не позволяют приобрести даже самое необходимое. Поэтому Англиканская церковь предлагает не только еду, но и пожертвованную одежду и обувь. Особенно нужны теплые носки, перчатки, шарфы, шапки и зимняя обувь. Пригодятся и другие теплые вещи, если они чистые и в хорошем состоянии. То, что у одного человека годами лежит в шкафу и больше не используется, другому может помочь пережить холодный день.
Особенно ценна хорошая зимняя обувь. Иногда ее привозят канадские военные, которые участвуют в работе суповой кухни. Они передают посетителям ношеные, но еще вполне добротные сапоги. Военнослужащие год носили их в армии, после чего получили новую обувь, а прежняя осталась в хорошем состоянии.
За одним котлом собираются самые разные люди
Работу суповой кухни обеспечивают не штатные сотрудники, а главным образом добровольцы. И среди них встречаются самые разные люди. Уже несколько лет помогают канадские военнослужащие, проходящие службу в Латвии. В обычные дни их обязанности связаны с военной службой, но по субботам утром они надевают фартуки, помогают на кухне и раздают еду тем, кто в ней нуждается.
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Помогать приходят также ученики Рижской международной школы, прихожане и другие иностранцы, живущие в Риге. Это люди, которые приехали в Латвию по работе или другим причинам, но хотят не только жить здесь, но и вносить свой вклад в жизнь местного общества.
Важную роль играет Рижский международный женский клуб (International Women's Club of Riga). Его участницы уже много лет помогают продуктами, одеждой и денежными пожертвованиями.
По словам Мариса, для полноценной работы в субботу утром желательно иметь команду из семи-восьми добровольцев. Тогда обязанности можно распределить: одни готовят еду, другие раздают ее, третьи следят за посудой, порядком и выполняют остальные задачи. Но случалось работать и втроем. Даже тогда никто не остается без еды, просто самим помощникам приходится трудиться гораздо больше.
Столовую поддерживают даже с другого конца света
Работа суповой кухни держится на пожертвованиях. Помощь поступает не только из Риги и других мест Латвии, но и из-за рубежа. Например, латыши, живущие за границей, и христианские общины даже на другом конце света поддерживают нуждающихся жителей Риги.
Марис особенно ценит пожертвования частных лиц. Это далеко не всегда люди с высокими доходами и большими возможностями. Часто это обычные люди, которые просто хотят помочь тем, чем могут.
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Столовую поддерживают и местные предприниматели. Например, иногда звонят представители пекарен и предлагают привезти непроданный хлеб.
Продуктовые пожертвования поступают также от сети магазинов Rimi в рамках программы "Paēdušai Latvijai". Благодаря этому привычное меню удается дополнить булочками, хлебом и другими продуктами.
Праздничный обед готовили даже повара отеля
У суповой кухни есть и свои праздничные традиции. В обычные дни посетителям предлагают суп и кашу, но по праздникам и особым случаям добровольцы стараются приготовить что-нибудь необычное. Так, во время летних праздников Лиго в этом году в саду Англиканской церкви устроили настоящие гуляния с жареными на гриле сосисками.
Марис вспоминает и о приятном сотрудничестве с представителями гостиницы Radisson. Раньше 18 ноября, в День провозглашения независимости Латвии, они приезжали в суповую кухню и сами готовили праздничный обед для посетителей. К сожалению, во время пандемии Covid-19 эта традиция прервалась, а впоследствии ее уже не удалось восстановить.
Марис был бы рад, если бы подобные инициативы возобновились. По его мнению, было бы замечательно, если бы какой-нибудь ресторан или кафе время от времени брали на себя обязанность приготовить и подать обед для посетителей суповой кухни в одну из суббот.
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Успех измеряется не только количеством порций
Работу суповой кухни можно описать цифрами: сколько людей пришло, сколько литров супа приготовили и сколько порций раздали. Но есть вещи, которые невозможно измерить таким образом. Об этом свидетельствует благотворительный отчет Рижского международного женского клуба. В нем отмечается, что суповая кухня Англиканской церкви помогала людям не только продуктами и одеждой, но и восстановлением документов, возвращением в общество и социальной реабилитацией.
Особо подчеркивается, что одним из главных достижений стало то, что некоторым людям удалось выбраться с улицы и начать новую жизнь. Для человека, который долгое время жил без дома, возвращение к привычной жизни может быть непростым. Необходимы документы, жилье, доход и зачастую кто-то, кто поможет сделать первые шаги.
Разумеется, одна суповая кухня не может решить все проблемы бездомности и бедности. Но иногда именно здесь человек встречает того, кто готов его выслушать, поддержать или помочь найти дальнейший путь.
Чтобы получить помощь, не нужно подтверждать свою веру
Хотя суповая кухня находится при церкви и в ее работе участвуют многие христиане, помощь здесь не зависит от религиозной принадлежности. Никто не спрашивает, крещен ли человек, посещает ли богослужения и верит ли вообще в Бога. Получение еды не обязывает участвовать в религиозных мероприятиях. Среди добровольцев также есть представители разных конфессий и люди, никак не связанные с церковью.
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Приход Англиканской церкви Святого Искупителя характеризует себя как международное сообщество, в котором люди из разных стран и социальных групп могут чувствовать себя желанными гостями. На сайте церкви говорится о стремлении расширять работу суповой кухни, предлагая посетителям безопасное место для отдыха и возможность поговорить о жизненных или духовных вопросах.
Главное здесь просто: помочь человеку потому, что ему нужна помощь, а не потому, что он принадлежит к "правильной" общине, живет в нужном месте или умеет произносить правильные слова.
Как помочь?
Суповая кухня Рижской Англиканской церкви Святого Искупителя находится по адресу: улица Англиканю, 2.
Помочь можно, пожертвовав продукты, деньги или теплую одежду в хорошем состоянии, а также записавшись в добровольцы.
Контакты:
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- Электронная почта: soup.kitchen@anglicanriga.lv
- Телефон Мариса Пандерса: 26879747
- Телефон Ирмы Калнини: 29185554