С приближением зимы значение суповой кухни становится еще больше. Холод особенно тяжело переносить людям без постоянного жилья и тем, чьи доходы не позволяют приобрести даже самое необходимое. Поэтому Англиканская церковь предлагает не только еду, но и пожертвованную одежду и обувь. Особенно нужны теплые носки, перчатки, шарфы, шапки и зимняя обувь. Пригодятся и другие теплые вещи, если они чистые и в хорошем состоянии. То, что у одного человека годами лежит в шкафу и больше не используется, другому может помочь пережить холодный день.