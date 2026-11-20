Русский есть, а где латышский? Евродепутаты просят Apple исправить несправедливость
В iPhone можно выбрать русский, литовский и словенский языки, но до сих пор нельзя латышский. Девять латвийских депутатов Европарламента обратились к руководству Apple с требованием исправить эту ситуацию.
Девять депутатов Европейского парламента, избранных от Латвии, подписали совместное письмо руководителю компании Apple Джону Тернусу. Они призывают добавить полноценную поддержку латышского языка в смартфоны iPhone, планшеты iPad и компьютеры Mac уже с выходом следующего крупного обновления операционных систем.
Автор инициативы Рихард Колс (Национальное объединение) подчеркивает, что речь идет не просто об удобстве пользователей, но и об отношении к государственному языку, а также о безопасности информационного пространства Латвии. По его мнению, неприемлема ситуация, когда в стране Евросоюза в качестве системного языка iPhone можно выбрать русский, литовский или словенский, но нельзя латышский.
Колс обращает внимание на опыт Литвы и Словении, который показывает, что решить эту проблему можно сравнительно быстро. Кроме того, в Латвии есть специалисты, способные оказать Apple необходимую помощь при внедрении латышского языка.
Политик отмечает, что все латвийские депутаты Европарламента придерживаются единой позиции по этому вопросу и ожидают от компании четкого решения и конкретного графика внедрения.
Почему отсутствие латышского языка считают проблемой безопасности
Депутаты указывают, что Латвия и Эстония - единственные страны Евросоюза, государственные языки которых нельзя выбрать в качестве системного языка iPhone.
При этом язык операционной системы влияет не только на отображение меню и настроек, но и на содержание, которое видит пользователь. Если вместо латышского языка человек выбирает русский, приложения и интернет-сайты могут предлагать ему контент на русском языке.
По мнению евродепутатов, отсутствие полноценной поддержки латышского языка ограничивает возможности школ и самоуправлений, которые закупают устройства для обучения и работы на государственном языке.
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Поддержку инициативе оказывает и латвийский центр предотвращения киберинцидентов Cert.lv. Ведомство считает, что предупреждения о безопасности и настройки пользователи лучше понимают на родном языке.
Депутаты также напоминают, что с сентября 2025 года обучение в дошкольных учреждениях и основных школах Латвии проходит исключительно на латышском языке. Поэтому школам, самоуправлениям и министерствам сложно обосновать закупку устройств, операционной системой которых нельзя пользоваться на государственном языке. В результате они отдают предпочтение компьютерам с Windows и устройствам на Android.
Литва и Словения уже получили поддержку Apple
Евродепутаты напоминают, что с выходом операционной системы iOS 18 компания Apple добавила литовский и словенский языки.
В Словении соответствующее требование было закреплено законодательно, и компания выполнила его в течение нескольких месяцев. Однако латвийские депутаты предпочитают сначала договориться с Apple, а не добиваться изменений в законодательстве.
Такой же позиции придерживается Центр государственного языка Латвии. Там отмечают, что государство могло бы помочь компании, например, предоставив необходимые языковые данные.
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Латвийская компания Tilde, специализирующаяся на языковых технологиях, уже сотрудничала с Microsoft в области машинного перевода и распознавания латышской речи.
Одного перевода меню недостаточно
Авторы обращения подчеркивают, что простого перевода меню и настроек на латышский язык недостаточно.
Они хотят, чтобы на государственном языке работали также:
- функция голосового ввода текста;
- голосовой помощник Siri;
- программа экранного доступа VoiceOver;
- другие функции доступности для людей с особыми потребностями.
Депутаты обещают продолжать продвигать этот вопрос как на уровне Евросоюза, так и в самой Латвии, пока латышский язык не станет доступен на устройствах Apple.
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Совместное письмо подписали Рихард Колс, Иварс Иябс (LA), Сандра Калниете (JV), Вилис Криштопанс (LPV), Рейнис Познякс (AS), Мартиньш Стакис (P), Нил Ушаков (S), Инесе Вайдере (JV) и Робертс Зиле (NA).