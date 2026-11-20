Автор инициативы Рихард Колс (Национальное объединение) подчеркивает, что речь идет не просто об удобстве пользователей, но и об отношении к государственному языку, а также о безопасности информационного пространства Латвии. По его мнению, неприемлема ситуация, когда в стране Евросоюза в качестве системного языка iPhone можно выбрать русский, литовский или словенский, но нельзя латышский.