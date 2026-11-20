Несмотря на заявления министра обороны о двух ракетах и предполагаемом реактивном дроне, окончательные результаты экспертиз пока не опубликованы. Также не установлено, были ли объекты сознательно направлены на территорию Польши или пересекли границу при других обстоятельствах. Оценка произошедшего как преднамеренной российской провокации пока остается позицией польского руководства, а не установленным результатом расследования.