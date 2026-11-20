Две российские ракеты и реактивный дрон упали и взорвались на территории Польши
Утром в пятницу, 20 ноября, сразу в нескольких районах Польши прогремели взрывы после массированной российской атаки на Украину. Польские власти сообщили о нарушении воздушного пространства страны двумя ракетами и, предположительно, реактивным беспилотником. Инцидент вызвал экстренное совещание правительства, а министр обороны Польши назвал произошедшее очередной российской провокацией и объявил о намерении обратиться за дополнительной поддержкой к НАТО.
Что произошло в ночь на 20 ноября
В ночь с четверга на пятницу Россия нанесла один из крупнейших за последнее время комбинированных ударов по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество беспилотников. Удары затронули в том числе западные районы страны, расположенные относительно близко к польской границе.
По данным польского издания Rzeczpospolita, уже в 1:40 польские военные начали задействовать систему предупреждения и противовоздушной обороны. В воздух подняли истребители, а в приграничных районах усилили наблюдение за воздушным пространством.
Позднее стало известно, что около 6:29 и 6:34 утра радары зафиксировали возможные нарушения государственной границы воздушными объектами. Эти данные первоначально подтвердил глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий. Впоследствии Министерство обороны сообщило уже о трех объектах российского происхождения.
Где именно упали ракеты и дрон
На пресс-конференции в Варшаве вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал три населенных пункта, в которых обнаружили воздушные объекты или их обломки. Речь идет о Новом Липовце в Люблинском воеводстве, а также Руднике-над-Санем и Молодыче в Подкарпатском воеводстве.
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Новый Липовец. Именно здесь произошел наиболее подробно задокументированный инцидент. Неизвестный объект упал на поле рядом с лесом, после чего загорелся. Прибывшие пожарные тушили его горящий корпус, а полиция оцепила территорию. По словам министра обороны, предварительно установлено, что это российская крылатая ракета Х-101. Место падения находится примерно в 50-60 километрах от границы с Украиной.
Как официально сообщила полиция Люблинского воеводства, на место происшествия направили сотрудников полиции, пожарных, специалистов по борьбе с терроризмом и другие подразделения сил безопасности. Предварительно установлено, что никто не пострадал.
Рудник-над-Санем. В этом районе, расположенном в Подкарпатском воеводстве, также раздался мощный взрыв. Полиция получила многочисленные сообщения от жителей и впоследствии обнаружила неизвестный объект в лесном массиве. По предварительной оценке министра обороны, речь также может идти о ракете. В районе происшествия проводились поисковые работы, а местным жителям рекомендовали оставаться дома.
Молодыч. В окрестностях этого населенного пункта Ярославского повята на сельскохозяйственных землях были обнаружены металлические фрагменты, разбросанные на значительной территории. По словам Косиняка-Камыша, здесь, вероятнее всего, упал реактивный беспилотник.
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Как сообщает польская радиостанция RMF FM, во всех трех районах работали экстренные службы. В дальнейшем следователям предстоит окончательно подтвердить тип каждого объекта, обстоятельства его падения и происхождение обнаруженных обломков.
Жители услышали мощные взрывы, от которых дрожали дома
Первые сообщения от очевидцев стали поступать примерно после шести часов утра. Жители нескольких населенных пунктов рассказывали о громком свисте, сильном ударе и вспышках в небе.
По данным Wirtualna Polska, взрыв в районе Нового Липовца был слышен не только непосредственно возле места падения, но и в соседних деревнях Хмелек, Писклаки и Старый Липовец. Одна из местных жительниц утверждала, что он произошел ровно в 6:34.
Очевидцы отмечали, что звук был необычно сильным. Некоторые предполагали, что речь идет не об обычном беспилотнике, а о гораздо более крупном объекте. В социальных сетях также распространились записи с камер наблюдения, на которых запечатлена яркая вспышка и слышен взрыв.
О мощном ударе рассказывали и жители Подкарпатья. Как сообщает Polskie Radio Rzeszów, женщина из Новой Сажины, расположенной примерно в 16 километрах от Рудника-над-Санем, услышала взрыв в 6:32. По ее словам, от удара задрожал дом. В полицию поступили десятки сообщений о возможном падении неизвестных объектов.
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Почему польская ПВО не сбила российские объекты
На пресс-конференции министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и командующий оперативными силами польской армии генерал Иренеуш Новак рассказали, как военные реагировали на угрозу.
По словам генерала, в ходе российской атаки вблизи польской границы находились 11 воздушных объектов, представлявших потенциальную угрозу нарушения воздушного пространства. Военные установили, что три из них пересекли границу Польши. При этом российская атака проходила несколькими волнами, в которых применялись как скоростные беспилотники, так и крылатые ракеты.
Для защиты воздушного пространства были задействованы два польских истребителя F-16 и два шведских Gripen. Их поддерживали нидерландский самолет-заправщик и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. В повышенную готовность привели и наземные системы противовоздушной обороны, в том числе Patriot в районах Ясенки и Свидника.
Как сообщает Lublin112 со ссылкой на Министерство обороны Польши, шведские летчики предприняли попытку перехватить воздушный объект, предположительно ракету Х-101. Однако сложные погодные условия не позволили однозначно идентифицировать цель. Генерал Новак подтвердил, что оружие в ходе операции не применялось: все условия, необходимые для его использования, выполнены не были.
В Польше включили сирены и разослали предупреждения об опасности
Ситуация вызвала масштабную тревогу в восточных регионах Польши. Около 2:30 ночи жители части Люблинского и Подкарпатского воеводств получили первые сообщения от Правительственного центра безопасности (RCB) о российском воздушном ударе по Украине и повышении готовности польской системы ПВО.
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В 6:30 и 6:34 последовали уже более серьезные предупреждения о непосредственной угрозе воздушной атаки. Жителям рекомендовали найти безопасное место, выполнять распоряжения экстренных служб и ожидать дальнейших сообщений. Сирены включились в нескольких городах, а предупреждения получили жители 42 повятов двух воеводств.
Согласно официальной хронологии Правительственного центра безопасности, в 7:30 угрозу отменили. Однако в 8:58 власти вновь предупредили жителей о продолжающейся российской атаке на Украину. Окончательное сообщение о завершении атаки и отсутствии воздушной угрозы на территории Польши было опубликовано в 9:48.
Эвакуация диспетчеров аэропорта и остановка поездов
Инцидент затронул не только жителей приграничных населенных пунктов, но и транспортную инфраструктуру Польши. Министр инфраструктуры Дариуш Климчак сообщил, что впервые из-за угрозы воздушного нападения была эвакуирована диспетчерская вышка международного аэропорта Жешув-Ясенка. Девять сотрудников, в том числе шесть специалистов, непосредственно обеспечивающих управление полетами, укрылись в специально подготовленном безопасном помещении.
Аэропорты Жешува и Люблина временно приостанавливали работу из-за активности военной авиации. Впоследствии Польское агентство воздушного движения объявило о возобновлении полетов. Подробности эвакуации приводит Radio ZET.
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Проблемы возникли и на железной дороге. В 6:48 дежурный на станции Рудник-над-Санем услышал взрыв неподалеку от путей. Движение поездов в Подкарпатском воеводстве временно ограничили, а на участок Ниско - Рудник-над-Санем - Лентовня отправили специальные технические группы для проверки состояния инфраструктуры. Первоначальный осмотр не выявил видимых повреждений железнодорожных объектов.
Кроме того, из соображений безопасности в пятницу отменили занятия в шести школах Билгорайского повята и двух школах Рудника-над-Санем. Как сообщает Radio ZET, решение было принято местными властями после сообщений о падении воздушных объектов.
Туск созвал экстренное совещание правительства
Премьер-министр Польши Дональд Туск получил первые доклады об инциденте от министров обороны и внутренних дел еще утром. В своем сообщении в социальной сети X он заявил, что непосредственной угрозы с воздуха больше нет, а на месте происшествия работают соответствующие службы.
Затем премьер созвал совещание с участием министров, военного командования и руководителей спецслужб. Позднее Туск подчеркнул, что у польских властей нет сомнений в российском происхождении объектов, обнаруженных на территории страны. По его оценке, произошедшее, вероятно, было преднамеренной провокацией. Одновременно министр внутренних дел Марчин Кервиньский сообщил, что службы ведут расследование в трех местах - Руднике-над-Санем, Молодыче и Новом Липовце.
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За ситуацией следит и президент Польши Кароль Навроцкий. Глава Бюро национальной безопасности Бартош Гродецкий сообщил, что президент с раннего утра получает информацию от военных и правительства. Представитель бюро также был направлен непосредственно к месту падения объекта.
Как отмечается в официальном сообщении канцелярии президента Польши, Бюро национальной безопасности поддерживает постоянный контакт с Министерством обороны, военным командованием, полицией и Правительственным центром безопасности.
Министр обороны назвал произошедшее российской провокацией
Выступая перед журналистами, Владислав Косиняк-Камыш обратил особое внимание на дату происшествия. По его мнению, она могла быть выбрана не случайно.
Именно 20 ноября на военном полигоне в Новой Дембе проходят международные учения KOALICJA 26.2 с участием государств так называемой коалиции желающих, поддерживающих Украину. В Польше находятся представители вооруженных сил и министры обороны нескольких европейских государств, в том числе Франции, Великобритании и стран Балтии.
Министр заявил, что одновременное проведение учений и нарушение польского воздушного пространства вызывает серьезные подозрения. Он считает случившееся очередной российской провокацией. При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что запланированные военные маневры состоятся.
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Польша намерена обратиться за дополнительной поддержкой к НАТО
Одним из главных последствий инцидента может стать усиление защиты восточного фланга Североатлантического альянса.
Косиняк-Камыш объявил, что намерен обратиться к генеральному секретарю НАТО с просьбой выделить дополнительные силы и средства для операции Eastern Sentry, направленной на укрепление безопасности воздушного пространства стран альянса.
Министр назвал ситуацию с российскими провокациями и угрозами безопасности НАТО чрезвычайно серьезной. По его словам, массированный удар по Украине, последствия которого затронули и Польшу, свидетельствует о том, что Россия продолжает эскалацию.
Украина предложила помощь в расследовании
На произошедшее отреагировал и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он заявил, что очередное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО показывает, какую угрозу российская агрессия представляет для всей Европы. По словам украинского министра, Россия одновременно пытается обсуждать новую архитектуру европейской безопасности и своими ракетными ударами подрывает уже существующий порядок.
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Сибига подчеркнул, что Украина остается первой линией обороны против российской угрозы, и призвал союзников усиливать давление на Москву и поддерживать украинскую противовоздушную оборону. Он также выразил солидарность с Польшей и заявил о готовности украинской стороны предоставить необходимую помощь в расследовании происшествия и предотвращении аналогичных инцидентов.
Начато расследование: что пока остается неизвестным
Окружная прокуратура Люблина начала официальное расследование падения неопознанного воздушного объекта в Новом Липовце. На место происшествия направили прокуроров отдела по военным делам, сотрудников военной жандармерии, полиции и военной контрразведки.
Как следует из официального заявления прокуратуры, следователи осматривают место падения, собирают вещественные доказательства и изучают обнаруженные фрагменты, чтобы окончательно установить характер и происхождение объекта. Одновременно проверяются сообщения о других возможных местах падения в регионе.
Несмотря на заявления министра обороны о двух ракетах и предполагаемом реактивном дроне, окончательные результаты экспертиз пока не опубликованы. Также не установлено, были ли объекты сознательно направлены на территорию Польши или пересекли границу при других обстоятельствах. Оценка произошедшего как преднамеренной российской провокации пока остается позицией польского руководства, а не установленным результатом расследования.