По его словам, самая распространенная причина молчания - убеждение, что сообщение о мошенничестве ничего не изменит. Так ответили 57% тех, кто не стал сообщать о случившемся. Еще 37% посчитали, что потерянная сумма была недостаточно большой, 16% не знали, куда обращаться, а 12% испытывали стыд.