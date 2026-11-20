Официальные данные неверны - жертв мошенничества в Латвии намного больше
Мошенники обманули, деньги пропали, но многие предпочитают молчать - одни считают, что жаловаться бесполезно, другие стыдятся признаться в случившемся. В Латвии финансовое мошенничество затронуло уже значительную часть взрослого населения.
Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведенному совместно с Банком Латвии, 37% жителей страны, потерявших деньги в результате финансового мошенничества, никому не сообщили о случившемся. Результаты исследования в пятницу представил в Банке Латвии руководитель отдела финансовой грамотности учреждения Артис Зейла.
По его словам, самая распространенная причина молчания - убеждение, что сообщение о мошенничестве ничего не изменит. Так ответили 57% тех, кто не стал сообщать о случившемся. Еще 37% посчитали, что потерянная сумма была недостаточно большой, 16% не знали, куда обращаться, а 12% испытывали стыд.
Зейла подчеркнул, что сообщать о мошенничестве важно даже в том случае, если потерянная сумма невелика.
Такая информация может помочь предотвратить аналогичные преступления в будущем. Кроме того, если правоохранительным органам удастся раскрыть мошенническую схему, ранее зарегистрированное заявление может помочь установить других пострадавших.
Есть и другая опасная тенденция: 20% жертв мошенничества пытались повторно связаться с преступниками, чтобы вернуть потерянные деньги. Зейла предупредил, что это особенно рискованно: мошенники могут воспользоваться повторным контактом и обмануть человека еще раз.
Три четверти жителей Латвии сталкивались с попытками мошенничества
Исследование ОЭСР показывает масштаб проблемы: за последние два года с попытками финансового мошенничества столкнулись 74% совершеннолетних жителей Латвии. При этом 27% стали жертвами как минимум одного вида мошенничества.
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Из тех, кто пострадал от мошенников, 55% потеряли деньги. Остальные раскрыли преступникам личные данные или финансовую информацию, но непосредственных денежных потерь избежали.
Чаще всего жители страны сталкивались с мошенничеством при покупках - его жертвами стали 15% опрошенных. Еще 8% пострадали от фишинга, а 6,5% - от инвестиционного мошенничества.
Среди пострадавших 61% столкнулись с одним видом мошенничества, 25% - с двумя, а 14% стали жертвами трех и более видов обмана.
Мошенники обманывают не только пожилых и неопытных пользователей
Артис Зейла также обратил внимание на важный вывод исследования: оно не подтверждает распространенное мнение о том, что жертвами финансового мошенничества становятся представители какой-то одной определенной группы населения.
Мошенники обманывают людей разного возраста, уровня образования и цифровых навыков. Существенную роль играют обстоятельства, в которых происходит попытка мошенничества.