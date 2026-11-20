Эстония полностью закроет границу с Россией с 1 декабря
Правительство Эстонии приняло решение полностью закрыть сухопутные пограничные переходы с Россией с 1 декабря 2026 года. О решении правительства в пятницу, 20 ноября, на пресс-конференции сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает ERR.
Когда и какие пограничные пункты закроются
Все автомобильные пограничные переходы на сухопутной границе Эстонии с Россией прекратят работу 1 декабря в 7:00 утра.
Закрытие затронет пограничные переходы в Нарве, а также пункты Койдула и Лухамаа на юго-востоке Эстонии. Таким образом, пересечь эстонско-российскую границу через эти пункты больше не смогут ни автомобилисты, ни пешеходы.
Правительство намерено вернуться к вопросу через шесть месяцев и повторно оценить необходимость сохранения ограничений с учетом ситуации в сфере безопасности.
Власти также рассмотрят меры по смягчению социально-экономических последствий закрытия границы для жителей юго-восточной Эстонии и региона Ида-Вирумаа. Закрытие границы затронет и транспортное сообщение. Как ранее сообщало ERR, ограничения приведут к прекращению автобусных рейсов и грузовых перевозок через соответствующие пограничные пункты.
Причиной стала попытка поджога оборонного предприятия
Поводом для столь серьезного решения стала попытка поджога эстонского оборонного предприятия Threod Systems в Виймси, произошедшая 14 ноября. По данным Полиции безопасности Эстонии, нападение было организовано по заданию Главного разведывательного управления России.
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В рамках расследования были задержаны восемь жителей Латвии, которых подозревают в причастности к подготовке нападения. Эстонские власти считают произошедшее частью враждебной деятельности российских спецслужб.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что закрытие пограничных переходов должно снизить возможности России для осуществления враждебной деятельности против Эстонии, а также уменьшить риски обхода международных санкций.