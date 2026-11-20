По прогнозам специалистов, наиболее заметные последствия покупатели могут ощутить в течение следующих пяти-семи лет. Предложение рождественских елок сократится, а розничные цены могут существенно вырасти. При этом определенное подорожание ожидается уже в этом году. По оценкам представителей отрасли, цены на рождественские елки могут увеличиться на 10-15%, что в среднем составляет примерно 2-3 евро за дерево.