Лето испортило Рождество - тысячи елок погибли, а цены готовятся к скачку
Аномальная жара и засуха, обрушившиеся в этом году на Европу, серьезно ударили по производителям рождественских елок во Франции, Бельгии и других странах. На некоторых плантациях погибли почти все молодые деревья, и последствия этого покупатели могут ощутить уже в ближайшие годы. Эксперты предупреждают, что главный символ Рождества может заметно подорожать.
"Почти все ели здесь в таком состоянии - они покраснели и засохли. Эти деревья посадили, но затем наступило лето с его волнами жары и засухой. Сейчас 85% елок на этой плантации погибли", - рассказал директор компании Greencap Гильдас Ле Фолл.
Опасаясь засушливой весны, производитель рождественских елок в Бретани впервые был вынужден перенести посадку 120 тысяч деревьев на осень, сообщает LSM.lv.
Похожая ситуация сложилась и на другой ферме в Нормандии, примерно в 300 километрах от Бретани. Ее владелец признает, что ухаживать за немногочисленными выжившими саженцами или пересаживать их экономически невыгодно. Чтобы продолжить бизнес, ему придется начинать практически с нуля.
В Бельгии производители рождественских елок начали бить тревогу еще в августе. Владелец одного небольшого хозяйства тогда подсчитал, что из-за засухи ему придется смириться с убытками в несколько тысяч евро.
Во многих питомниках работа остановилась еще в июле, поскольку почва пересохла, а достаточного количества дождей за лето так и не выпало.
Эксперты отрасли предупреждают, что последствия нынешней засухи будут ощущаться еще долго. На выращивание рождественской елки требуется несколько лет, поэтому массовая гибель молодых деревьев может привести к дефициту на рынке в будущем.
По прогнозам специалистов, наиболее заметные последствия покупатели могут ощутить в течение следующих пяти-семи лет. Предложение рождественских елок сократится, а розничные цены могут существенно вырасти. При этом определенное подорожание ожидается уже в этом году. По оценкам представителей отрасли, цены на рождественские елки могут увеличиться на 10-15%, что в среднем составляет примерно 2-3 евро за дерево.
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Несмотря на рост стоимости, продавцы не ожидают существенного снижения спроса. Рождественская елка остается важной частью праздничных традиций, и большинство покупателей, как предполагается, не захотят от нее отказываться.