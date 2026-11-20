Три интернет-магазина с женскими именами попали под запрет в Латвии: что обнаружил PTAC
Три интернет-магазина, предлагающие одежду и украшения под трогательными историями о семейном бизнесе, ручной работе и закрытии магазинов, попали под санкции в Латвии. Проверка показала, что за красивыми рассказами могут скрываться вводящая в заблуждение реклама и товары массового производства.
Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) принял решение ограничить доступ к трем интернет-магазинам: daceriga.lv, sofijarotaslietas.com и ilzeunelza.com. Во всех случаях ведомство выявило признаки недобросовестной коммерческой практики, не соответствующей требованиям профессиональной добросовестности, а также введения покупателей в заблуждение.
У этих сайтов есть общие черты: в названиях используются женские имена, при их оформлении использованы фото, вероятно, созданные при помощи ИИ, а сами магазины создают впечатление небольшого семейного бизнеса, местного производства и особой истории, связанной с их владельцами. При этом покупателям не предоставляется важная информация о продавцах, происхождении товаров и реальных причинах распродаж.
История о магазине в Риге, которому якобы 28 лет
На сайте daceriga.lv продается одежда. Покупателям рассказывают историю местного магазина, который якобы работает в Риге с 1998 года и теперь закрывается после 28 лет деятельности.
Однако проверка PTAC показала, что в документах, представленных ведомству, датой начала хозяйственной деятельности указано 1 мая 2026 года. То есть заявленная история многолетней работы магазина не подтверждается.
Кроме того, фотографии товаров, размещенные на сайте, обнаружены и на других зарубежных торговых платформах. Несмотря на это, у покупателей создается впечатление, что речь идет об уникальной продукции или товарах местного происхождения.
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Украшения трех сестер и распродажа перед пенсией
На sofijarotaslietas.com предлагаются украшения. Сайт создает образ мастерской трех сестер, работающих в Латвии и вручную, медленно и тщательно изготавливающих каждое изделие.
Одновременно покупателей активно подталкивают к приобретению товаров, ссылаясь на закрытие магазина, выход на пенсию и последнюю возможность купить украшения со скидками до 80%.
PTAC считает подобные приемы частью вводящей в заблуждение коммерческой практики.
Семейная история матери и дочери оказалась под вопросом
Третий сайт - ilzeunelza.com - предлагает украшения и наручные часы. В рекламе подчеркиваются ручная работа в Риге, небольшие коллекции и осенние скидки. Покупателям рассказывают о маленькой мечте матери и дочери, которым хочется выразить благодарность за поддержку своего семейного дела.
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Однако проверка выявила сразу несколько подозрительных признаков. Среди них - искусственное создание впечатления об ограниченном количестве товаров, отзывы, подлинность которых невозможно проверить, а также противоречивая информация о сроках возврата покупок.
Кроме того, PTAC предполагает, что речь идет о продаже промышленно произведенных товаров, а не изделий ручной работы. На самом сайте указано, что главный склад находится в Азии, в Китае.
Почему сайты решили заблокировать
Во всех трех случаях PTAC обнаружил недостатки в информации о продавцах: покупателям не всегда понятно, кто именно продает товары и как с ним связаться. Также выявлены нарушения и неточности в информации о праве отказаться от покупки и других законных правах потребителей.
В ведомстве поясняют, что эти сайты используются или могут использоваться для заключения сделок, в рамках которых покупателям не обеспечиваются их законные права. При этом продавцы не обеспечивают надлежащую связь с клиентами и не принимают необходимых мер для устранения выявленных нарушений.
PTAC пришел к выводу, что дальнейшая доступность этих интернет-магазинов создает существенный риск нарушения интересов потребителей. Поскольку других эффективных способов предотвратить возможный ущерб ведомство не видит, было принято решение ограничить доступ к сайтам.