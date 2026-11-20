У этих сайтов есть общие черты: в названиях используются женские имена, при их оформлении использованы фото, вероятно, созданные при помощи ИИ, а сами магазины создают впечатление небольшого семейного бизнеса, местного производства и особой истории, связанной с их владельцами. При этом покупателям не предоставляется важная информация о продавцах, происхождении товаров и реальных причинах распродаж.