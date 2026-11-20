В Риге намерены протестовать против "Евровидения" в день национального отбора
После того как Латвийское общественное СМИ (LSM) объявило финалистов национального отборочного конкурса Supernova, активисты движения в поддержку Палестины в Латвии напомнили, что 6 февраля 2027 года во время прямой трансляции финала конкурса напротив Xiaomi Arēna состоится акция протеста.
Активисты продолжают требовать от LSM отказаться от участия в "Евровидении", так как там участвует Израиль. Они также призывают латвийских музыкантов не участвовать в отборочном конкурсе Supernova, выступая против того, что они называют нормализацией геноцида палестинцев при помощи культуры.
По мнению представителей движения, продолжая участвовать в "Евровидении" и организуя национальный отбор Supernova, Латвия способствует нормализации военных преступлений, в которых активисты обвиняют Израиль.
В своем заявлении они ссылаются на выводы Организации Объединенных Наций (ООН) и международных правозащитных организаций, согласно которым действия Израиля в секторе Газа квалифицируются как геноцид. Активисты подчеркивают, что прекращение огня не остановило гибель мирных жителей в Газе и рост насилия со стороны поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Они также напоминают, что в июне 2026 года комиссия ООН по расследованию опубликовала доклад, в котором, согласно изложению активистов, говорится о продолжающемся геноциде и других военных преступлениях Израиля, в том числе о преднамеренных нападениях на палестинских детей.
В заявлении отмечается, что Исландия, Ирландия, Нидерланды, Испания и Словения бойкотировали "Евровидение-2026" в знак протеста против участия Израиля. По утверждению активистов, Исландия, Нидерланды и Ирландия уже подтвердили, что продолжат бойкот и в 2027 году, если Израиль останется среди участников конкурса.
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Представители движения также обращают внимание на участие России и Израиля в Венецианской художественной биеннале и реакцию латвийской делегации и политиков на присутствие этих стран на международном мероприятии. По их мнению, эта ситуация вновь показала, что искусство и политика неразделимы. В этой связи активисты приводят оценку омбудсмена Латвийского общественного СМИ, который ранее признал, что "попытки отделить "Евровидение" как глобальное развлекательное мероприятие от политики являются довольно иллюзорными".
Движение в поддержку Палестины в Латвии призывает местных музыкантов присоединиться к более чем 2100 исполнителям из разных стран, выступающим за бойкот "Евровидения", и отказаться от участия в национальном отборе Supernova.