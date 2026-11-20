Представители движения также обращают внимание на участие России и Израиля в Венецианской художественной биеннале и реакцию латвийской делегации и политиков на присутствие этих стран на международном мероприятии. По их мнению, эта ситуация вновь показала, что искусство и политика неразделимы. В этой связи активисты приводят оценку омбудсмена Латвийского общественного СМИ, который ранее признал, что "попытки отделить "Евровидение" как глобальное развлекательное мероприятие от политики являются довольно иллюзорными".