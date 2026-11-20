Капитан, которому 44 года, провел под стражей в Гонконге около полутора лет. Он, однако, признал вину по двум другим пунктам. Суд оштрафовал его за то, что судно продолжило рейс из России в Китай с неполным комплектом якорей и что капитан не подавал обязательные ежедневные отчеты.