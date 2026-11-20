Фото судна Newnew Polar Bear, сделанное финскими пограничниками.
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Cнято обвинение с капитана судна, повредившего газопровод в Балтийском море
Прокуратура Гонконга отозвала обвинение против капитана китайского судна Newnew Polar Bear по делу о повреждении подводного газопровода Balticconnector. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на судебные документы.
По сведениям гонконгских СМИ, властям не удалось связаться со свидетелями.
Капитан, которому 44 года, провел под стражей в Гонконге около полутора лет. Он, однако, признал вину по двум другим пунктам. Суд оштрафовал его за то, что судно продолжило рейс из России в Китай с неполным комплектом якорей и что капитан не подавал обязательные ежедневные отчеты.
Повреждение газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, обнаружили в октябре 2023 года. Тогда же в Балтийском море пострадали подводные кабели. В ходе расследования со дна рядом с поврежденным участком газопровода подняли якорь.
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