"Если рассказывать обо всем слишком абстрактно и неопределенно, это, конечно, может затормозить развитие. Ведь государство в отдельных сферах начинает тратить меньше, из-за чего что-то замедляется. Кроме того, жители и предприниматели становятся более обеспокоенными и могут отложить свои покупки", - объяснил Мартиньш Казакс.