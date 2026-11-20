Глава Банка Латвии: страну ждут болезненные, но необходимые перемены
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что Латвию ждут болезненные, но необходимые перемены. При этом, по его словам, начинать их должна не только власть, но и каждый человек лично, сообщает "360TV Ziņas".
Все громче звучит вопрос о том, не пора ли Латвии наконец начать экономить и насколько реалистичен предложенный премьер-министром Андрисом Кулбергсом план. В эфире программы Latvijas Radio "Krustpunktā" президент Банка Латвии Мартиньш Казакс подчеркнул, что принятие болезненных, но необходимых решений позволит экономике страны развиваться быстрее. Вместе с тем он предупредил: чрезмерная и необдуманная экономия может нанести вред.
"Если рассказывать обо всем слишком абстрактно и неопределенно, это, конечно, может затормозить развитие. Ведь государство в отдельных сферах начинает тратить меньше, из-за чего что-то замедляется. Кроме того, жители и предприниматели становятся более обеспокоенными и могут отложить свои покупки", - объяснил Мартиньш Казакс.
Глава центрального банка советует сосредоточиться на самом важном, а не пытаться сделать все одновременно. Однако откладывать необходимые решения больше нельзя.
Отвечая на вопрос, не преувеличиваются ли опасения по поводу предстоящих трудных времен, Казакс высказался однозначно: "Я думаю, что если мы ничего не будем делать, то действительно все будет плохо, и этой возможностью нужно воспользоваться".
Чтобы добиться настоящего прорыва и превратиться в богатую страну, Латвии необходимо отказаться от привычного образа мышления и бюрократических проволочек. "Хватит писать бесконечные стратегии и ждать манны небесной. Надо засучить рукава и двигаться вперед!" - призывает президент Банка Латвии.
Главная мысль Казакса проста: перемены должны начинаться не только с правительства, но и с каждого человека. Всем необходимо оценить, что работает, а что следует изменить. Если продолжать работать по-старому, Латвия, возможно, будет постепенно становиться немного богаче, однако по-настоящему состоятельной страной так и не станет.