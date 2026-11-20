Латвийские работодатели все чаще предоставляют своим сотрудникам один новый бонус
Социальный пакет для сотрудников все чаще включает в себя больше, чем медицинская страховка, дополнительные выходные и гибкие условия труда. Многие работодатели уже делают за своих сотрудников взносы в третий пенсионный уровень.
По данным Банка Латвии, в первом полугодии 2026 года участники частных пенсионных фондов самостоятельно внесли 69,5 млн евро. Это на 16% больше, чем за тот же период 2025 года. Работодатели также все чаще включают пенсионные взносы в социальный пакет. За первое полугодие они перечислили почти 15 млн евро - почти на 22% больше, чем годом ранее.
По данным Luminor, за первые три квартала этого года сумма личных взносов жителей выросла на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а сумма взносов работодателей - на 12%.
"Перечисляя пенсионные взносы, работодатель может на деле показать, что заботится о сотруднике, и помочь ему создать собственный финансовый резерв на старость", - отмечает руководитель подразделения Luminor по управлению пенсионными средствами и активами Атис Круминьш.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии опять начался сбор подписей за право жителей забрать свои пенсионные накопления.