По данным Банка Латвии, в первом полугодии 2026 года участники частных пенсионных фондов самостоятельно внесли 69,5 млн евро. Это на 16% больше, чем за тот же период 2025 года. Работодатели также все чаще включают пенсионные взносы в социальный пакет. За первое полугодие они перечислили почти 15 млн евро - почти на 22% больше, чем годом ранее.