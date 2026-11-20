Новый министр финансов Карлис Пургейлис ушел в короткий неоплачиваемый отпуск.
В Латвии
Сегодня 11:03
Новый министр финансов сразу после получения новой должности отправился в отпуск
Подписанное премьер-министром Андрисом Кулбергсом (AS) распоряжение свидетельствует о том, что новый министр финансов Карлис Пургайлис сразу после утверждения в должности отправился в неоплачиваемый отпуск.
Пургайлису предоставлен отпуск без сохранения заработной платы с 19 по 21 ноября. На время его отсутствия исполняющим обязанности министра финансов назначен министр экономики Эдгарс Штелмахерс (AS).
Ранее Пургайлис занимал должность главного экономиста банка Citadele в Латвии. В правительство его делегировали Андрис Кулбергс и "Объединенный список".