LEGZDINA - певица и автор песен, сочетающая в своем творчестве электронику, R&B, поп и рэп. За более чем 20 лет карьеры в Лондоне она сотрудничала с известными международными музыкантами, а также создала оригинальную композицию для рекламы одного из технологических гигантов. В Supernova исполнительница участвовала как в составе музыкального объединения Bel Tempo, так и сольно.