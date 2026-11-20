Маркус Рива снова в деле! Стали известны финалисты Supernova 2027
Жюри песенного конкурса Supernova, организованного Латвийским общественным СМИ (LSM), выбрало 16 участников, которые 6 февраля 2027 года поборются за право представить Латвию на "Евровидении". В этом году финал конкурса впервые пройдет с таким размахом - на площадке Xiaomi Arēna в Риге. Победитель отправится на "Евровидение-2027", которое состоится в болгарском городе Бургас.
Кто поборется за путевку на "Евровидение-2027"
В финал Supernova 2027 прошли следующие исполнители (в алфавитном порядке):
Aģentūra - Raudi
Авторы музыки и слов: Alexander Thomas Mathewson, Куртс Карлис Митенбергс.
Aģentūra - объединение молодых латвийских музыкантов, работающих в жанрах джаза, фанка, академической и театральной музыки. В творчестве группы сочетаются энергия фанка 1970-х годов, импровизация, электроника и ярко выраженная театральность. Коллектив выпустил альбомы Pārslodze и Pārpratums, а также написал музыку для спектакля Klusums un troksnis Латвийского национального театра.
Blurie - Cold as Ice
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Автор музыки и слов: Ренарс Дагилис.
Blurie, настоящее имя которого Ренарс Дагилис, освоил большую часть музыкальных навыков самостоятельно. Он лично отвечает за весь процесс создания своих песен - пишет, продюсирует и записывает музыку. В своих композициях исполнитель выражает эмоции, сочетая современную поп-музыку, инди и альтернативное звучание.
Būū - Wild Woman
Автор музыки и слов: Илзе Фарте.
Būū - певица, продюсер, автор музыки и текстов. В ее композициях сочетаются афробит, рэп, поп и R&B. В творчестве исполнительницы отражаются любовь к природе, идеи эмоционального интеллекта и равенства, а также темы преодоления личных и коллективных травм. Ее дебютный альбом получил две награды Zelta mikrofons, а в 2026 году певица выпустила еще два студийных альбома и активно выступала по всей Латвии.
Daba - Promised Land
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Авторы музыки и слов: Дениэлс Берзиньш, Tomasz Kaminski.
Daba - музыкант, автор песен и продюсер, в творчестве которого переплетаются инди-поп, альтернативная гитарная музыка и личные истории. Ранее он участвовал в полуфиналах телевизионного шоу X Faktors и конкурса Supernova. Сейчас музыкант работает над дебютным альбомом совместно с польским продюсером TYNSKY.
ELPO - Labākās dienas
Авторы музыки и слов: Аманда Башмакова, Мартиньш Макрецкис.
Дуэт ELPO заявил о себе в конце 2023 года, выпустив дебютный мини-альбом Rožu dārzs. В 2025 и 2026 годах коллектив номинировался на музыкальную премию GAMMA в категории "Артист года в жанре электронной танцевальной музыки". Песня Blakus из дебютного альбома Brīvību meklējot заняла седьмое место на Supernova 2026, а сам альбом был номинирован на премию Austras balva.
Idille - About Love
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Авторы музыки и слов: Кристианс Коситис, Рудольфс Даньилевичс, Гунарс Гаумигс, Ралфс Бриезе, Паулис Филипс Барздиньш, Юлийс Мелнгайлис.
Группа Idille была основана в начале 2024 года и дебютировала с синглом Neviens. За два года коллектив активно выступал, выпустил несколько синглов и неоднократно занимал верхние строчки рейтингов самых популярных песен на латвийских радиостанциях. Летом 2025 года композиция группы Pāri upei прозвучала в масштабном танцевальном эпосе DUNA на Большой эстраде Межапарка.
Kaligo - Raganeņa
Авторы музыки и слов: Диана Логина, Кристапс Карпс.
Kaligo - музыкальный коллектив, объединяющий латышскую традиционную музыку с энергией рока и металла. Так рождается характерное для группы звучание постфолка и этнорока. Своим творчеством музыканты показывают, что латышский фольклор - не только наследие прошлого, но и живая, смелая и современная часть культуры.
Катрина Диманта - Inner Bear
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Авторы музыки и слов: Катрина Диманта, Армандс Варславанс, Матисс Ушканс.
Катрина Диманта - певица, композитор и мультиинструменталистка, в творчестве которой латышская традиционная музыка переплетается с музыкальными традициями разных народов мира. Ее стиль характеризуют тесная связь с природой, латышским культурным наследием, движением и современными формами самовыражения. В составе группы певица уже представляла Латвию на "Евровидении" в 2014 году, а в 2020 году заняла второе место на Supernova.
Laura Rizzotto - SUAR (VII)
Авторы музыки и слов: Laura Rizzotto, Каспарс Ансонс, Karan Pandav, Dolores Rizzotto.
Лаура Риццотто - родившаяся в Бразилии певица, автор песен и актриса озвучивания, которая представляла Латвию на "Евровидении" в 2018 году. Она изучала музыку в США, сотрудничала с известными международными музыкантами и продюсерами, а также является членом Американской академии звукозаписи, организующей вручение премии Grammy, с правом голоса.
LEGZDINA - Lelle
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Авторы музыки и слов: Элиза Легздиня, Янис Ячменкинс.
LEGZDINA - певица и автор песен, сочетающая в своем творчестве электронику, R&B, поп и рэп. За более чем 20 лет карьеры в Лондоне она сотрудничала с известными международными музыкантами, а также создала оригинальную композицию для рекламы одного из технологических гигантов. В Supernova исполнительница участвовала как в составе музыкального объединения Bel Tempo, так и сольно.
MAARMAAR - Stāt
Авторы музыки и слов: Мара Упмане-Холштейне, Микс Пинзулис.
Мара Упмане-Холштейне - солистка одной из самых популярных латвийских поп-рок-групп Astro’n’out, за плечами которой более 20 лет музыкальной карьеры. В 2025 году она представила сольный электронный проект MAARMAAR, открыв для себя новое направление музыкального самовыражения. В июне 2026 года вышел дебютный альбом проекта Pusmūža krīze.
Markus Riva - Rēgs
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Автор музыки и слов: Маркус Рива.
Маркус Рива - латвийский певец, автор песен, продюсер, диджей и телеведущий. В его музыке сочетаются современное поп-звучание и танцевальные ритмы, дополненные личными историями об отношениях, внутренней силе и смелости оставаться собой. За более чем 15 лет карьеры он стал одним из самых узнаваемых латвийских исполнителей. Маркус неоднократно участвовал в Supernova и дважды занимал второе место.
MARKUSS - Closer to the Cut
Авторы музыки и слов: Маркусс Даниэлс Колосовс, Екабс Лудвигс Калманис, Lance Vought.
MARKUSS, настоящее имя которого Маркусс Даниэлс Колосовс, занимается игрой на фортепиано почти 18 лет. Продюсирование и другие музыкальные навыки он освоил самостоятельно. Родом из Руйиены, исполнитель стал известен широкой публике благодаря шоу X Faktors, где в 2025 году занял четвертое место. В своем творчестве он объединяет поп, R&B и электронику с эмоционально насыщенными текстами.
Marta - Make It a Vibe
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Авторы музыки и слов: Марта Григале, Rebecca Le Montais.
Марта - певица и автор песен, получившая признание слушателей как в Латвии, так и за рубежом благодаря искренней и запоминающейся поп-музыке. Ее творчество отмечали такие международные СМИ, как Notion, Earmilk и BBC Radio 1. Кроме того, музыка Марты звучала в крупных международных телевизионных проектах. В 2026 году исполнительница завершила этап творчества, связанный с третьим студийным альбомом, и приступила к созданию новой серии синглов.
TIKASHA SAKAMA - Sexyish
Авторы музыки и слов: Томс Екабс Кагайнис, Lasse Nyman, Янис Петерсонс, Дагнис Розиньш, Elsa Søllesvik, Нансия Гаркалне.
TIKASHA SAKAMA, настоящее имя которой Нансия Гаркалне, хорошо знакома как телезрителям, так и любителям музыки. Многие узнают ее голос по композиции Tu zini mani no galvas, выпущенной в этом году совместно с группой Musiqq. Музыкальную карьеру Нансия начала в 2023 году, а уже год спустя стала победительницей телевизионного шоу Balss maskā.
YŪT - Somebody
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Авторы музыки и слов: Эмилс Дейвидс Зучикс, Матисс Янис Берзинскис.
YŪT - инди-поп-группа, сочетающая электронные ритмы с мечтательной поп-музыкой. Коллектив создает легко воспринимаемые, но эмоционально многослойные композиции. Группа дебютировала в 2024 году с песней Tuvu, которая завоевала симпатии слушателей и получила номинацию на премию GAMMA в категории "Радиохит года". Сам коллектив также был номинирован в категории "Новый артист или группа года".
В финале появится еще один участник
Все песни финалистов уже можно послушать на сайте supernova.lsm.lv и на YouTube-канале LSM Supernova. Однако список участников финала пока не окончательный. К 16 исполнителям, выбранным жюри, присоединится еще один конкурсант, который получит специальное приглашение Wild Card.
За это право в отдельном отборе поборются восемь артистов. Конкурс будет проходить в эфире Latvijas Radio 5. Подробности о порядке отбора и его сроках организаторы объявят позднее.
Supernova выходит на новый уровень
В этом году Supernova вступает в новый этап развития. Изменения отразились и на визуальном оформлении конкурса, которое разрабатывалось с учетом современного телевизионного шоу и масштабного мероприятия на арене.
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Напомним, в мае 2026 года Латвию на 70-м песенном конкурсе "Евровидение" в Вене представляла певица Атвара с песней Ēnā. Во втором полуфинале она заняла 13-е место и не смогла выйти в финал.
"Евровидение" и в этом году собрало миллионы зрителей по всему миру, одновременно установив рекорд по охвату цифровой аудитории. За конкурсный сезон официальный контент "Евровидения" в социальных сетях набрал более 2,75 миллиарда просмотров.