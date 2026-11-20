"Под командованием Военно-морских сил Литвы SNMCMG1 с гордостью проводит эту международную операцию по поиску мин, направленную на укрепление возможностей обнаружения, идентификации и обезвреживания морских мин. Мы выполняли эту задачу плечом к плечу с Военно-морскими силами Украины и нашими союзниками. События последних лет ясно показывают, что мины по-прежнему остаются одной из самых серьезных угроз безопасности судоходства, свободе передвижения по морю и мировой торговле. Совместные учения позволяют нам совершенствовать взаимодействие, обмениваться оперативным опытом и обеспечивать постоянную готовность наших сил поддерживать безопасность и свободу морских путей", - подчеркнул командир группы Донатас Гечас.