Что за военные корабли появились в Рижском порту и какие задачи они выполняют?
В пятницу, 20 ноября, в Рижский порт с визитом прибыли корабли 1-й постоянной противоминной группы Организации Североатлантического договора (НАТО) SNMCMG1. Их прибытие подтверждает присутствие НАТО в регионе и неизменную приверженность альянса укреплению безопасности в Балтийском море.
В ходе визита командир группы, капитан 2-го ранга Донатас Гечас встретится с председателем Рижской думы Виестурсом Клейнбергсом и командующим Военно-морскими силами Латвии, морским капитаном Гвидо Ляудупсом. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности и укрепления сотрудничества между НАТО и оборонным сектором Латвии.
Основная задача 1-й постоянной противоминной группы НАТО - поддерживать готовность к проведению противоминных операций на море в установленные сроки. В повседневной деятельности корабли группы участвуют в учениях, отрабатывают маневрирование и навыки судовождения, а также проводят операции по уничтожению морских мин.
Еще одной задачей группы является патрулирование, в ходе которого присутствие НАТО демонстрируется как на море, так и на суше во время заходов кораблей в порты.
"Под командованием Военно-морских сил Литвы SNMCMG1 с гордостью проводит эту международную операцию по поиску мин, направленную на укрепление возможностей обнаружения, идентификации и обезвреживания морских мин. Мы выполняли эту задачу плечом к плечу с Военно-морскими силами Украины и нашими союзниками. События последних лет ясно показывают, что мины по-прежнему остаются одной из самых серьезных угроз безопасности судоходства, свободе передвижения по морю и мировой торговле. Совместные учения позволяют нам совершенствовать взаимодействие, обмениваться оперативным опытом и обеспечивать постоянную готовность наших сил поддерживать безопасность и свободу морских путей", - подчеркнул командир группы Донатас Гечас.
SNMCMG1 также продолжает участвовать в военной операции НАТО Baltic Sentry, направленной на защиту подводной инфраструктуры Балтийского моря.
Сотрудничество стран НАТО в рамках 1-й постоянной противоминной группы не только демонстрирует совместимость вооруженных сил союзников и их единство, но и служит четким сигналом о готовности обеспечивать защиту подводной инфраструктуры Балтийского региона.
1-я постоянная противоминная группа НАТО является одной из четырех постоянных военно-морских групп альянса. Эти формирования составляют морской компонент сил реагирования НАТО и предназначены для оперативного реагирования на возникающие угрозы.