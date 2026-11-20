Зима уже на пороге? Синоптики сообщили, что ждет Латвию в последние дни ноября
В эти выходные в Латвии ожидаются дождь и снег, а на следующей неделе температура воздуха продолжит снижаться. Синоптики прогнозируют, что к концу ноября в стране может наступить метеорологическая зима.
В субботу и воскресенье, 21 и 22 ноября, небо будет преимущественно облачным, временами ожидаются дождь и снег. Местами в Курземе и западной части Видземе осадки будут сильными. В некоторых районах образуется небольшой снежный покров, а на Видземской возвышенности может выпасть несколько сантиметров снега.
В субботу на побережье порывы западного ветра будут достигать 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит от -2 до +2 градусов, на побережье - до +4 градусов. Днем столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов.
На следующей неделе атмосферное давление повысится, а количество осадков уменьшится. Не исключено, что вторая половина недели пройдет практически без существенных осадков.
Ожидается, что в последние ночи ноября температура воздуха почти по всей стране опустится ниже нуля. В отдельных районах при прояснении неба мороз может усилиться до -5 градусов и ниже. При этом в некоторых частях Латвии небольшая минусовая температура может сохраняться и днем. Это будет означать наступление метеорологической зимы.
Напомним, метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже нуля не менее пяти дней подряд. При этом датой ее начала считается первый из этих пяти дней. В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 23 ноября, в 2024 году - 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах - уже 17 ноября.