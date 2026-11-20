Напомним, метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже нуля не менее пяти дней подряд. При этом датой ее начала считается первый из этих пяти дней. В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 23 ноября, в 2024 году - 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах - уже 17 ноября.