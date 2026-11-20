В декларацию о планируемой деятельности правительства на период полномочий 15-го Сейма включен пункт, предусматривающий принятие "декларации о дерусификации". С ее помощью планируется "закрепить рекомендации академиков, историков и социолингвистов", а также создать правовую основу для укрепления статуса латышского языка как единственного государственного. При этом в разделе правительственной декларации, посвященном языку, СМИ и культуре, не уточняется, какие именно ограничения на использование русского языка намерено ввести правительство и каким образом их планируется закрепить законодательно.