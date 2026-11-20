Русскому языку не место в публичной коммуникации: министр культуры Латвии призвал к дерусификации
Для проведения дерусификации публичным учреждениям следует отказаться от использования русского языка в публичной коммуникации, подчеркнул министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение), комментируя намерение правительства создать правовую основу для ограничения русского языка в публичном пространстве.
Как сообщила агентству LETA советник министра Агнесе Варпиня, Пунтулис считает, что практический пример проведения дерусификации в публичном пространстве уже показали Министерство внутренних дел, возглавляемое политиком Национального объединения Янисом Домбравой, и Министерство культуры.
Министр культуры напомнил, что важнейшим шагом последних лет стал переход на образование исключительно на государственном языке с отказом от обучения на русском языке. Следующим шагом стало требование использовать государственный язык в деловом общении сотрудников. Пунтулис также упомянул свое июньское распоряжение, согласно которому учреждения культуры не должны использовать русский язык в публичной коммуникации.
Что касается точного графика разработки и принятия декларации о дерусификации, министр культуры считает, что говорить об этом пока преждевременно. Он пояснил, что решение по декларации предстоит принять Кабинету министров или Сейму, а сама работа требует решительных, но в то же время взвешенных действий.
В декларацию о планируемой деятельности правительства на период полномочий 15-го Сейма включен пункт, предусматривающий принятие "декларации о дерусификации". С ее помощью планируется "закрепить рекомендации академиков, историков и социолингвистов", а также создать правовую основу для укрепления статуса латышского языка как единственного государственного. При этом в разделе правительственной декларации, посвященном языку, СМИ и культуре, не уточняется, какие именно ограничения на использование русского языка намерено ввести правительство и каким образом их планируется закрепить законодательно.
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В июне 2025 года, за несколько дней до муниципальных выборов, Национальное объединение внесло в Сейм декларацию о преступной русификации Латвии, проводившейся советским оккупационным режимом, и устранении ее языковых последствий.
Тогда представители Национального объединения подчеркивали, что декларация станет "важным юридическим документом, который создаст правовую основу и юридическую аргументацию для целенаправленной и всесторонней работы по ограничению русского языка в публичном пространстве". К инициативе присоединиться к декларации тогда откликнулись отдельные депутаты от Объединенного списка.