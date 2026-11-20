В эфир передачи "Uz līnijas" позвонил 66-летний мужчина. "Я инвалид второй группы пожизненно, мне 66 лет, я участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, но к врачам невозможно записаться", - пожаловался мужчина. По его словам, он вместе с детьми пытался связаться с разными медицинскими учреждениями, однако везде сталкивался с похожей ситуацией: бесплатных мест нет, а платные услуги можно получить быстрее. За один только месяц мужчина уже потратил на медицинскую помощь около 400 евро. После посещения кардиолога ему потребовалось дополнительное обследование сердца - эхокардиография, за которую попросили еще 90 евро. Для человека с небольшой пенсией это неподъемная сумма. "Я уже был у кардиолога, а теперь за ЭХО снова просят 90 евро, чтобы я заплатил. Но я ведь не могу этого себе позволить. У меня пенсия не три тысячи евро", - объяснил он.