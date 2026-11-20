"Пенсия небольшая, а врачам уже отдал 400 евро": чернобылец пожаловался на медицину в Латвии
66-летний участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью второй группы не может вовремя попасть на необходимые обследования по государственной квоте. За один месяц он потратил на врачей 400 евро, а теперь должен заплатить еще 90 евро за исследование сердца. Омбудсмен Карина Палкова считает, что такая ситуация ставит под сомнение само право жителей Латвии на медицинскую помощь.
В эфир передачи "Uz līnijas" позвонил 66-летний мужчина. "Я инвалид второй группы пожизненно, мне 66 лет, я участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, но к врачам невозможно записаться", - пожаловался мужчина. По его словам, он вместе с детьми пытался связаться с разными медицинскими учреждениями, однако везде сталкивался с похожей ситуацией: бесплатных мест нет, а платные услуги можно получить быстрее. За один только месяц мужчина уже потратил на медицинскую помощь около 400 евро. После посещения кардиолога ему потребовалось дополнительное обследование сердца - эхокардиография, за которую попросили еще 90 евро. Для человека с небольшой пенсией это неподъемная сумма. "Я уже был у кардиолога, а теперь за ЭХО снова просят 90 евро, чтобы я заплатил. Но я ведь не могу этого себе позволить. У меня пенсия не три тысячи евро", - объяснил он.
Мужчина признался, что не понимает, как ему поступить дальше. Состояние здоровья ухудшается, ходить становится все труднее, а необходимая медицинская помощь фактически превращается в услугу, доступную только за деньги.
"Я сам уже не знаю, что мне делать. У меня полная резекция желудка, со здоровьем сейчас плохо, проблемы с сердцем. Я не могу ходить из-за одышки. Все только за деньги. Пенсия у меня небольшая, но 400 евро за этот месяц я уже отдал врачам", - рассказал участник передачи.
Он также напомнил о своем прошлом: когда-то ему пришлось участвовать в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а теперь, когда медицинская помощь нужна ему самому, он чувствует себя оставленным без достаточной поддержки.
"Это вопрос уважения государства к человеку"
История мужчины вызвала резкую реакцию омбудсмена Латвии Карины Палковой. По ее мнению, проблема заключается не только в нехватке денег или длинных очередях к специалистам. Речь идет об ответственности государства перед людьми и о соблюдении им собственных законов. "Вопросы, связанные со здоровьем, чрезвычайно тяжелые. Это вопрос уважения государства к человеку. Если мы требуем от человека соблюдать законы и наказываем его, когда он их нарушает, у меня возникает вопрос: может ли государство само не соблюдать свои законы?" - заявила Палкова.
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Она подчеркнула, что ответ очевиден: государство тоже обязано соблюдать законодательство. В Сатверсме - Конституции Латвии - закреплено право каждого на гарантированный государством минимум медицинской помощи. Однако, по словам омбудсмена, до сих пор нет достаточной ясности относительно того, что именно входит в этот минимум и способно ли государство обеспечить его на практике.
"В Конституции четко сказано, что каждый имеет право на минимум медицинской помощи. Но у меня нет уверенности, что в нашей стране мы вообще можем определить, что именно представляет собой этот минимум на сегодняшний день", - отметила Палкова.
По ее мнению, четкое определение гарантированного объема медицинских услуг могло бы помочь решить целый ряд проблем. В частности, стало бы понятнее, какие именно обязательства государство должно выполнять перед пациентами и насколько нынешняя система соответствует этим требованиям.
Люди ждут обследований месяцами и годами
Одной из главных проблем омбудсмен назвала длительное ожидание медицинской помощи по государственной квоте. Хотя право на получение услуг закреплено в законодательстве, на практике пациентам приходится ждать приема или обследования девять месяцев, полтора года и даже два года.
"Каждый имеет право своевременно получить медицинскую помощь, но сейчас в стране этого не происходит", - подчеркнула Палкова. Она считает ненормальной ситуацию, когда человек вынужден ждать необходимого обследования годами, несмотря на то что Конституция гарантирует ему право на медицинскую помощь.
"Ненормально, когда человек стоит в очереди полтора года, два года, девять месяцев, при том что в Конституции у нас закреплено право получать медицинские услуги", - заявила омбудсмен.
По ее словам, проблема заключается не только в продолжительности ожидания. Если пациент не может вовремя попасть к специалисту или пройти диагностику, его состояние может ухудшиться. В результате формальное право на медицинскую помощь теряет практический смысл.
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Особенно уязвимыми оказываются люди с инвалидностью, серьезными заболеваниями и ограниченными доходами. Они не всегда могут позволить себе оплатить обследование самостоятельно, даже если ожидание бесплатной услуги становится опасным для здоровья.
"Существующая система неустойчива"
Палкова подвергла критике и саму организацию здравоохранения в Латвии. По ее мнению, нынешняя модель не отвечает интересам пациентов и в некоторых случаях даже создает угрозу их здоровью.
"На мой взгляд, существующая система неустойчива. На мой взгляд, нынешняя система здравоохранения не отвечает интересам людей. Более того, иногда она даже угрожает здоровью человека", - сказала омбудсмен.
Она считает, что необходимы другие механизмы организации медицинской помощи. Недостаточно просто напоминать людям об их правах, если на практике они не могут получить нужную услугу. Государство должно обеспечить реальную возможность пройти обследование или попасть к врачу в разумные сроки.
Палкова также поставила вопрос о соответствии законодательства существующей ситуации. Если предусмотренные законом гарантии не работают, необходимо либо менять законодательство, либо добиваться того, чтобы государство действительно выполняло свои обязательства.
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"Если закон не работает, его нужно менять. Если мы не хотим менять закон, тогда необходимо сделать так, чтобы человек получил помощь", - подчеркнула она.
При этом омбудсмен напомнила, что каждый человек должен заботиться о своем здоровье и обращаться за медицинской помощью своевременно. Однако ответственность самого пациента не отменяет ответственности государства за доступность здравоохранения.