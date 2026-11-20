Несмотря на многочисленные поисковые экспедиции, местонахождение двух кораблей оставалось неизвестным до XXI века. Перелом наступил в сентябре 2014 года, когда канадские исследователи обнаружили на морском дне останки "Эребуса". Через два года, в сентябре 2016-го, удалось найти и "Террор". Оба корабля лежали в арктических водах неподалеку от острова Кинг-Уильям. Важнейшую роль в поисках сыграли знания инуитов, которые на протяжении поколений сохраняли рассказы о погибшей экспедиции и местах, где видели корабли.