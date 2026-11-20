Два корабля и 129 человек исчезли во льдах Арктики: тайна, которую разгадывают уже 180 лет
В 1845 году из Англии отправились два корабля с опытными моряками и запасами продовольствия на несколько лет. Экспедиция под руководством британского мореплавателя Джона Франклина должна была совершить историческое открытие, но домой не вернулся ни один из 129 участников. Прошло больше полутора веков, прежде чем исследователи обнаружили корабли, а новые находки раскрыли пугающие подробности последних дней их экипажей.
Путешествие, которое должно было войти в историю
19 мая 1845 года из Англии вышли два корабля Королевского военно-морского флота - "Эребус" и "Террор". Их задачей было найти Северо-Западный проход - морской путь через арктические воды к северу от Америки, соединяющий Атлантический и Тихий океаны.
Руководил экспедицией 59-летний Джон Франклин, уже имевший большой опыт полярных путешествий. Британские власти не жалели средств на подготовку. Корабли укрепили для плавания среди льдов, оснастили паровыми машинами и загрузили продовольствием, которого должно было хватить на три года. При строгой экономии запасы рассчитывали растянуть даже на пять лет.
Первоначально в плавание отправились 134 человека. Во время остановки у берегов Гренландии пятерых отправили обратно в Англию, и дальше экспедиция продолжила путь в составе 129 моряков. Летом 1845 года корабли встретили китобойные суда. Это был последний известный контакт участников экспедиции с европейцами. После этого они исчезли.
Ледяная ловушка, из которой не было выхода
Первую арктическую зиму экспедиция провела у острова Бичи, где умерли трое моряков. Следующим летом корабли продолжили путешествие, однако в сентябре 1846 года оказались зажаты льдами неподалеку от острова Кинг-Уильям на территории современной Канады.
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Для команды началось долгое ожидание. Моряки надеялись, что с приходом тепла лед растает и корабли смогут освободиться. Но этого не произошло. Суда оставались неподвижными на протяжении следующего лета и зимы. Условия становились все тяжелее. Запасы постепенно расходовались, болезни ослабляли экипажи, а выбраться самостоятельно из ледяной ловушки было практически невозможно.
11 июня 1847 года умер сам Джон Франклин. Что именно стало причиной его смерти, достоверно неизвестно.
К апрелю 1848 года экспедиция потеряла уже 24 человека. Оставшиеся 105 моряков приняли отчаянное решение: покинуть корабли и попытаться пешком добраться до безопасного места. Они отправились на юг, таща с собой припасы и лодки на санях. Впереди их ждали сотни километров суровой арктической местности. Ни один из этих людей не вернулся домой.
Записка, которая раскрыла страшную правду
В Великобритании долго не знали, что случилось с экспедицией. Отсутствие известий сначала объясняли трудностями арктического плавания, но постепенно стало ясно, что произошло нечто серьезное. Начались поиски, которые продолжались десятилетиями. Исследователи обнаруживали отдельные вещи моряков, могилы и человеческие останки, но восстановить полную картину трагедии не удавалось.
Одну из важнейших находок сделали в 1859 году. На острове Кинг-Уильям поисковая группа обнаружила каменный знак, под которым находилась металлическая трубка с запиской.
На одном листе бумаги сохранились два сообщения. Первое, датированное маем 1847 года, сообщало, что экспедиция благополучно пережила зимовку и корабли находятся во льдах.
Второе было добавлено в апреле 1848 года. Из него следовало, что Франклин умер, погибло еще 23 человека, а оставшиеся моряки покинули корабли и направились к реке Бак. Эта записка стала последним достоверным письменным сообщением, оставленным участниками экспедиции.
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Свидетельства, которым долго не хотели верить
Еще в 1854 году исследователь Джон Рей получил от коренных жителей Арктики, инуитов, сведения о погибших европейских моряках. Они рассказывали о группах истощенных людей, пытавшихся добраться на юг, и об обнаруженных впоследствии телах. Но особенно шокирующими оказались сообщения о том, что в отчаянной борьбе за выживание некоторые участники экспедиции прибегли к каннибализму.
В викторианской Британии эти свидетельства вызвали возмущение. Многие отказывались допускать, что офицеры Королевского флота могли оказаться в настолько безвыходном положении. Писатель Чарльз Диккенс публично поставил под сомнение рассказы инуитов. Однако спустя более чем столетие археологические исследования подтвердили самую страшную часть этих свидетельств. На некоторых человеческих костях, найденных на острове Кинг-Уильям, ученые обнаружили порезы, свидетельствующие о том, что тела умерших использовали в пищу.
В 2024 году исследователям удалось установить личность одного из погибших - капитана Джеймса Фицджеймса, участвовавшего в руководстве экспедицией после смерти Франклина. Анализ ДНК позволил сопоставить его останки с генетическим материалом живущего родственника. На нижней челюсти капитана также обнаружили следы порезов. Это подтвердило, что после смерти его тело подверглось каннибализму.
Корабли нашли спустя почти 170 лет
Несмотря на многочисленные поисковые экспедиции, местонахождение двух кораблей оставалось неизвестным до XXI века. Перелом наступил в сентябре 2014 года, когда канадские исследователи обнаружили на морском дне останки "Эребуса". Через два года, в сентябре 2016-го, удалось найти и "Террор". Оба корабля лежали в арктических водах неподалеку от острова Кинг-Уильям. Важнейшую роль в поисках сыграли знания инуитов, которые на протяжении поколений сохраняли рассказы о погибшей экспедиции и местах, где видели корабли.
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Подводные археологи обнаружили множество предметов, принадлежавших морякам: элементы одежды, посуду, инструменты и личные вещи. Хорошая сохранность кораблей позволила исследовать помещения, в которых люди жили во время своего последнего путешествия. Однако даже обнаружение обоих судов не дало окончательного ответа на все вопросы. Ученые до сих пор не знают точной последовательности событий после того, как моряки покинули корабли, и обстоятельств гибели каждого участника.
Новые открытия продолжаются даже сегодня
История экспедиции Франклина остается предметом научных исследований. Ученые изучают человеческие останки, архивы и находки со дна моря, постепенно устанавливая личности погибших.
В мае 2026 года исследователи канадского Университета Ватерлоо объявили, что с помощью анализа ДНК удалось опознать еще четырех участников экспедиции. Среди них оказался моряк Гарри Пеглар, чья предполагаемая судьба вызывала споры более 160 лет. Всего к этому моменту генетическими методами были установлены личности шести моряков.
Что именно погубило экспедицию, остается предметом дискуссий. Вероятнее всего, трагедия стала результатом сочетания нескольких факторов: длительного пребывания во льдах, истощения, голода, холода и болезней. Ранее ученые предполагали, что важную роль могло сыграть отравление свинцом, однако последующие исследования не подтвердили его как главную причину гибели экипажей.