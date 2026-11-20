Мир меняется: к 2035 году ислам может стать крупнейшей религией мира
Демографический баланс крупнейших религий мира меняется. По прогнозу американского исследовательского центра Pew Research Center, уже к 2035 году мусульман может стать больше, чем христиан. Заметные изменения ожидаются в Европе, где доля мусульман будет расти на фоне сокращения христианского населения.
Численность мусульман в мире увеличивается значительно быстрее, чем количество последователей других крупных религий. Согласно оценкам американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2020 году на планете насчитывалось около 2,27 миллиарда христиан и 2,02 миллиарда мусульман. Однако в ближайшие десятилетия соотношение может измениться. По прогнозу Pew, к 2035 году число мусульман достигнет примерно 2,57 миллиарда, тогда как христиан будет около 2,52 миллиарда. Если нынешние тенденции сохранятся, к 2070 году количество мусульман превысит 3,6 миллиарда, а христиан - немного не достигнет трех миллиардов, сообщает Daily Mail.
Главная причина такого роста - более высокая рождаемость в мусульманских семьях. Как объясняют исследователи Pew, изменение религиозной принадлежности и переход из одной конфессии в другую играют гораздо меньшую роль, чем демографические факторы.
В период с 2020 по 2025 год на одну мусульманку в среднем приходилось 3,1 ребенка, на христианку - 2,5. Средний показатель для женщин, принадлежащих к другим религиозным группам, составлял 1,6 ребенка. Для простого воспроизводства населения необходим уровень примерно 2,1 ребенка на женщину.
В 2020-2025 годах мусульманские матери родили около 252 миллионов детей, христианские - 208 миллионов. По прогнозам, в последующие десятилетия именно мусульмане останутся единственной крупной религиозной группой, у которой число рождений будет увеличиваться.
Что это означает для Европы
Для Европы прогноз Pew особенно интересен на фоне общего сокращения населения и изменения религиозной структуры континента.
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По оценкам исследовательского центра, к 2070 году население Европы может уменьшиться на 17%. Число христиан сократится примерно на треть - с 505 миллионов в 2020 году до 324 миллионов. Одновременно доля мусульман среди жителей Европы может увеличиться с 6% до 13%.
Таким образом, мусульманская община будет занимать все более заметное место в европейском обществе. При этом прогнозируемые изменения нельзя объяснять исключительно миграцией: на них влияют также возрастная структура населения и различия в рождаемости между религиозными группами.
В Великобритании перемены могут оказаться еще более заметными. В 2020 году христиане составляли 49,4% населения страны, а к 2070 году их доля, согласно прогнозу, может снизиться до 25,4%. Доля мусульман за тот же период увеличится с 6,4% до 16%. Однако крупнейшей группой в Великобритании станут не мусульмане, а люди, не относящие себя ни к одной религии. Их доля может вырасти с 40,2% до 52,3%.
Похожий процесс наблюдается и в Северной Америке. В США доля христиан, по прогнозу Pew, опустится ниже 50% к 2065 году. В Канаде это может произойти уже к 2030 году. Одновременно будет увеличиваться число людей, не связанных с какой-либо религией.
Африка станет главным центром роста
Одним из важнейших факторов изменения религиозной карты мира станет демографический рост в странах Африки к югу от Сахары. Именно там в ближайшие десятилетия ожидается значительная часть прироста населения планеты.
В этом регионе широко распространены как христианство, так и ислам. Высокая рождаемость и увеличение продолжительности жизни будут способствовать росту обеих религиозных общин.
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По прогнозу Pew, к 2070 году в странах Африки к югу от Сахары будет проживать более половины всех христиан мира. Демографический центр христианства заметно сместится: Демократическая Республика Конго может обойти США по числу христиан. Их количество в этой африканской стране, как ожидается, утроится и достигнет 270 миллионов.
Среди мусульманских стран также произойдут изменения. Если нынешние тенденции сохранятся, к 2070 году крупнейшее мусульманское население будет в Пакистане. Далее последуют Индия, Нигерия и Индонезия, которая сегодня занимает первое место по числу мусульман.