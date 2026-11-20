В Великобритании перемены могут оказаться еще более заметными. В 2020 году христиане составляли 49,4% населения страны, а к 2070 году их доля, согласно прогнозу, может снизиться до 25,4%. Доля мусульман за тот же период увеличится с 6,4% до 16%. Однако крупнейшей группой в Великобритании станут не мусульмане, а люди, не относящие себя ни к одной религии. Их доля может вырасти с 40,2% до 52,3%.