К вечеру местами дождь сменится мокрым снегом, а на побережье ожидается порывистый ветер.
В Латвии
Сегодня 08:41
Пятница в Латвии будет сырой и ветреной, но некоторым повезет увидеть солнце
В пятницу, 20 ноября, погода в Латвии будет пасмурной и дождливой, однако в некоторых районах возможны и первые признаки зимы.
На большей части территории страны ожидается дождь, а вечером местами возможен мокрый снег. Во второй половине дня в западных и центральных районах облака ненадолго рассеются, и местами выглянет солнце.
Южный ветер постепенно сменится западным, юго-западным. В середине дня на побережье его порывы будут достигать 15-16 м/с. Температура воздуха составит +3...+7 градусов.
В Риге в пятницу также будет преобладать облачная погода, ожидается дождь, однако во второй половине дня осадки постепенно прекратятся. Ветер сменится западным, юго-западным и будет слабым или умеренным. Воздух прогреется до +5...+7 градусов.