В Риге жильцы годами терпели подозрительных соседей, пока однажды весь дом не пришлось эвакуировать
В четверг, 19 ноября, один из жильцов двухэтажного дома в Даугавгриве стал причиной паники среди соседей. Сначала в его дверь стучали подозрительные личности, которые громко кричали и ругались на всю лестничную клетку. Однако вскоре ситуация стала гораздо серьезнее - всем жильцам дома пришлось эвакуироваться.
Еще до того, как во дворе двухэтажного дома на улице Эспланадес собрались пожарные, соседи слышали ссоры на первом этаже. По их словам, ничего необычного в этом не было, поскольку в одной из квартир живет мужчина, который уже много лет привлекает к себе далеко не самых благополучных жителей района, сообщает "Degpunktā".
"Здесь внизу живут наркоманы. Именно наркоманы. Они приходили к нему, все утро стучали в дверь, ругались, но он не открывал. Потом на какое-то время наступила тишина. Они ссорились так громко, что мне на втором этаже даже через закрытую дверь было все слышно, можно было разобрать, что они говорят. Потом снова стало тихо, а затем они опять пришли и снова начали ругаться", - рассказала жительница второго этажа.
Спустя некоторое время женщина услышала какой-то шум, а вскоре вся лестничная клетка заполнилась дымом. Она вызвала пожарных и осталась в своей квартире, пока спасатели не помогли ей выбраться на свежий воздух.
Из горящей квартиры в больницу доставили женщину, а не мужчину, о котором рассказывали соседи. Пострадали и другие жильцы дома.
Командир Болдерайской части Государственной пожарно-спасательной службы Интарс Мигланс сообщил, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. Еще до прибытия спасателей из горящей квартиры самостоятельно эвакуировался один человек, который пострадал и был госпитализирован. С верхнего этажа пожарные спасли еще двух человек. Оба отказались от госпитализации.
Примерно за час пожарным удалось справиться с чрезвычайной ситуацией, после чего жильцы смогли вернуться в свои квартиры. По дороге они увидели выброшенные на газон вещи из сгоревшего жилья. Среди них оказались шприцы, куски фольги и трубка для курения табака.
Имущество соседей огонь не повредил, однако последствия пожара они будут ощущать еще некоторое время. Запах дыма пропитал помещения, мебель и одежду. Кроме того, жильцам придется мириться с холодом. В выгоревшей квартире выбиты окна, и даже если проемы заколотят досками, сохранить тепло в помещениях будет непросто.