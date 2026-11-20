"Здесь внизу живут наркоманы. Именно наркоманы. Они приходили к нему, все утро стучали в дверь, ругались, но он не открывал. Потом на какое-то время наступила тишина. Они ссорились так громко, что мне на втором этаже даже через закрытую дверь было все слышно, можно было разобрать, что они говорят. Потом снова стало тихо, а затем они опять пришли и снова начали ругаться", - рассказала жительница второго этажа.