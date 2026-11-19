В соответствии с предполагаемым распределением, руководство отдельными комиссиями может быть доверено оппозиционным партиям. Председателем комиссии по правам человека и общественным делам может стать Майя Арманева от партии "Латвия на первом месте", комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества - Агнесе Лаце от партии "Прогрессивные". Комиссию по устойчивому развитию и вопросам демографии может возглавить Эвика Силиня из "Нового Единства".