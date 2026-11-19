В ходе расследования выяснилось, что владелец оставил неисправный автомобиль возле автосервиса, причем ключи зажигания находились внутри. Через некоторое время машина исчезла. Однако сотрудники сервиса решили, что хозяин уже забрал ее. Сам владелец, в свою очередь, полагал, что работники автосервиса приступили к ремонту. На самом деле автомобиль был угнан еще в начале октября.