Владелец думал, что машину ремонтируют в автосервисе, а ее нашли сожженной в лесу: что произошло?
Владелец неисправного Citroen оставил автомобиль возле автосервиса в Южно-Курземском крае, рассчитывая, что его отремонтируют. Однако машина исчезла, а позднее ее обнаружили сожженной в лесу.
27 октября этого года в Госполицию поступило заявление о краже автомобиля Citroen. Его владелец обнаружил пропажу 26 октября. Машина, которая была неисправна и не могла передвигаться самостоятельно, находилась возле автосервиса в Вайньодской волости Южно-Курземского края. Полицейские начали уголовный процесс. Впоследствии автомобиль нашли сожженным в лесу в Приекульской волости.
28 октября сотрудники Госполиции задержали одного совершеннолетнего молодого человека по подозрению в совершении преступления. 11 ноября был задержан и второй подозреваемый. Оба ранее не попадали в поле зрения полиции в связи с уголовными правонарушениями. Молодые люди сотрудничают со следствием.
В ходе расследования выяснилось, что владелец оставил неисправный автомобиль возле автосервиса, причем ключи зажигания находились внутри. Через некоторое время машина исчезла. Однако сотрудники сервиса решили, что хозяин уже забрал ее. Сам владелец, в свою очередь, полагал, что работники автосервиса приступили к ремонту. На самом деле автомобиль был угнан еще в начале октября.
По словам подозреваемых, поскольку машина не могла передвигаться самостоятельно, они отбуксировали ее своим автомобилем. Молодые люди утверждают, что хотели завести Citroen и использовать его для езды по бездорожью, однако сделать это не удалось. Тогда они выбили задние стекла автомобиля, а позднее, чтобы скрыть следы преступления, подожгли его, сообщает представитель Госполиции Мадара Шершнева.
В отношении обоих молодых людей начат уголовный процесс по факту кражи транспортного средства, а также умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога. Согласно Уголовному закону, за такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.