Третий удар за неделю: Украина намерена "добить" Крымский мост
Удары по Крымскому мосту продолжаются третий день подряд. После повреждения автомобильной части Украина атаковала железнодорожные пути ракетами "Нептун". Теперь, по утверждению источника, близкого к офису Владимира Зеленского, поставлена задача сделать восстановление железнодорожной части невозможным до окончания войны.
Украина намерена полностью вывести из строя железнодорожную часть Крымского моста, чтобы Россия не смогла восстановить ее до окончания войны. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context, ссылаясь на источник, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского.
"Удары по железнодорожной части Крымского моста будут продолжаться. Дан приказ полностью остановить работу этого сооружения и добиться того, чтобы его восстановление было невозможно до конца войны", - утверждает источник.
По его словам, задача заключается не просто в прекращении движения поездов, а в нанесении настолько серьезных повреждений, чтобы восстановить железнодорожное сообщение до завершения боевых действий не удалось.
Ракеты "Нептун" ударили по железнодорожной части
В ночь на 19 ноября береговые ракетные комплексы "Нептун" Военно-морских сил Украины нанесли удары по Крымскому мосту. На этот раз целью стала его железнодорожная часть.
Это уже третья атака на мост за неделю. Согласно информации украинских источников, 16 ноября беспилотники повредили арку автомобильной части сооружения. В ночь на 17 ноября она вместе с частью дорожного полотна обрушилась в воду.
После этого движение автомобилей по мосту было остановлено. Некоторые аналитики оценили повреждения как настолько серьезные, что восстановление автомобильной части до конца войны может оказаться невозможным.
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Теперь под удар попала железнодорожная инфраструктура. По данным украинской стороны, ракеты поразили район арки и железнодорожных путей, после чего движение поездов пришлось остановить. "Цель достигнута, движение по мосту закрыто. Железнодорожный путь поврежден", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Точные масштабы разрушений пока устанавливаются. Министерство транспорта России также подтвердило остановку движения поездов. По информации ведомства, пострадавших нет, а специалисты оценивают повреждения.
Железнодорожная арка пока остается на месте
Канал "Крымский ветер", отслеживающий ситуацию на полуострове, сообщил как минимум о двух попаданиях в железнодорожную часть моста. При этом сама железнодорожная арка пока остается на своем месте.
Министерство обороны Украины напомнило, что протяженность железнодорожной части Крымского моста составляет 19 километров. При ее строительстве использовали около 38 тысяч железнодорожных шпал. Стоимость строительства сооружения для России составила 228 миллиардов рублей.
Мост имеет важное военное значение: по железной дороге российская армия перевозит топливо и боеприпасы для своих подразделений на юге Украины. Поэтому повреждение этой транспортной артерии может осложнить снабжение российских войск.
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Украина иронизирует над потерей Крымским мостом рекорда
Украинский Генштаб не обошелся и без ироничного комментария. Утром в четверг он публично "поздравил" мост Васко да Гама в Португалии с получением титула самого длинного моста Европы. До этого момента такой статус принадлежал Крымскому мосту.
Между тем 19 ноября президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал удары по сооружению. Он признал, что автомобильная часть моста получила серьезные повреждения, и пообещал ответ, который будет "гораздо болезненнее" украинских атак.