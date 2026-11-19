В то же время заболеваемость пневмонией снизилась на 20,2% - с 20,9 до 16,7 случая на 100 000 жителей. В амбулаторные учреждения, участвующие в мониторинге, с пневмонией обратились 13 пациентов. Заболеваемость пневмонией на минувшей неделе была в 2,6 раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего сезона, когда было зарегистрировано 44,3 случая на 100 000 жителей.