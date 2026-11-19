В Латвии резко выросла заболеваемость гриппом - за неделю она почти удвоилась
Заболеваемость гриппом в Латвии за минувшую неделю выросла почти в два раза - с 15,7 до 29,5 случая на 100 000 жителей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Самая высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована в Риге - 43,3 случая на 100 000 жителей. В Лиепае показатель составил 41,6 случая, в Даугавпилсе - 36,8, в Валмиерском крае - 29,8, а в Юрмале - 12,9 случая на 100 000 жителей. В Елгаве, Вентспилсе, Гулбенском и Екабпилсском краях, а также в Резекне за минувшую неделю случаев гриппа не зарегистрировано.
С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам за неделю обратились 826 пациентов, или 1061,1 человека на 100 000 жителей. Это на 4,3% больше, чем неделей ранее, когда показатель составлял 1017,4 случая на 100 000 жителей.
В то же время заболеваемость пневмонией снизилась на 20,2% - с 20,9 до 16,7 случая на 100 000 жителей. В амбулаторные учреждения, участвующие в мониторинге, с пневмонией обратились 13 пациентов. Заболеваемость пневмонией на минувшей неделе была в 2,6 раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего сезона, когда было зарегистрировано 44,3 случая на 100 000 жителей.
За минувшую неделю сообщений о смертях пациентов с гриппом не поступало. С начала сезона мониторинга зарегистрирован один летальный случай у пациента с лабораторно подтвержденным гриппом типа А. Ему было более 90 лет, он страдал несколькими сопутствующими заболеваниями и не был привит от гриппа.
За минувшую неделю смертей среди пациентов с диагностированным Covid-19 также не зарегистрировано. С начала сезона поступили сообщения о двух летальных случаях среди пациентов с этой инфекцией.
Как сообщалось, все предусмотренные договором поставки вакцин от гриппа на нынешний сезон уже получены. Об этом агентству LETA сообщили в Национальной службе здравоохранения (NVD). На нынешний сезон заказано больше доз вакцины от гриппа, оплачиваемой государством, чем на предыдущий. В сезоне 2025/2026 годов было заказано более 139 000 доз, а в сезоне 2026/2027 годов - более 148 000.
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SPKC напоминает, что вакцинация - наиболее эффективный способ снизить риск тяжелого течения гриппа, осложнений и госпитализации. Особенно она рекомендуется людям, которые подвержены повышенному риску тяжелого течения заболевания. Прививаться от гриппа необходимо ежегодно, поскольку вирусы меняются, а состав вакцин каждый сезон адаптируют к циркулирующим штаммам.
При появлении кашля, насморка, боли в горле или повышенной температуры рекомендуется оставаться дома, избегать тесных контактов с окружающими и при необходимости связаться с семейным врачом. Особенно важно защитить от заражения пожилых людей, беременных женщин, маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями.
Вакцинация от Covid-19 бесплатна для всех жителей. Прививки от гриппа и Covid-19 можно сделать во время одного визита к врачу.