Особенно тяжелая ситуация сложилась на северо-востоке США. В июне снег выпал в некоторых районах Новой Англии, включая территории современных штатов Мэн и Нью-Йорк. Ночные заморозки уничтожали молодые растения, а фермеры, надеявшиеся на потепление, снова и снова пытались засеять поля. Даже в августе в отдельных районах продолжались опасные для урожая похолодания.