Год, когда лето так и не наступило: почему в 1816 году люди замерзали в июле, а урожай погибал по всему миру
Представьте, что наступает июнь, но вместо тепла за окном идет снег, по ночам замерзают посевы, а люди вынуждены снова топить печи. Именно с такой реальностью столкнулись жители многих стран в 1816 году, который вошел в историю как год без лета. Причиной одной из самых необычных климатических катастроф последних столетий стало событие, произошедшее за тысячи километров от пострадавших регионов.
Снег посреди лета и замерзшие поля
В начале XIX века люди привыкли к суровым зимам, однако события 1816 года оказались совершенно неожиданными. Весна в Европе и Северной Америке выдалась необычайно холодной, а с наступлением календарного лета ситуация не улучшилась. На смену солнечным дням приходили затяжные дожди, заморозки и даже снегопады.
Особенно тяжелая ситуация сложилась на северо-востоке США. В июне снег выпал в некоторых районах Новой Англии, включая территории современных штатов Мэн и Нью-Йорк. Ночные заморозки уничтожали молодые растения, а фермеры, надеявшиеся на потепление, снова и снова пытались засеять поля. Даже в августе в отдельных районах продолжались опасные для урожая похолодания.
Не лучше обстояли дела и в Европе. В Великобритании лето сопровождалось холодом и проливными дождями. Во Франции, Германии и Швейцарии фермеры столкнулись с серьезными проблемами. В горах на юге Германии снег выпадал даже в июле, а постоянные осадки мешали созреванию зерна.
По данным американского Национального центра научного образования в области атмосферных исследований, в некоторых частях Европы летние температуры были на несколько градусов ниже обычных. При этом похолодание распределялось неравномерно: одни регионы страдали преимущественно от холода, другие - от непрерывных дождей и наводнений.
Катастрофа началась за год до этого
Причина необычной погоды находилась далеко от Европы и Америки, на индонезийском острове Сумбава. В апреле 1815 года там произошло катастрофическое извержение вулкана Тамбора, ставшее одним из самых мощных за всю историю документальных наблюдений. Взрыв был настолько сильным, что его слышали на расстоянии примерно 2000 километров.
Читайте продолжение после рекламы
В атмосферу поднялись огромные массы пепла, вулканических газов и обломков горных пород. Окрестные поселения оказались уничтожены, а десятки тысяч жителей Индонезии погибли непосредственно во время извержения или позднее от голода и болезней.
Но самые масштабные последствия катастрофы проявились далеко за пределами острова.
Огромное количество диоксида серы попало в стратосферу, где образовались мельчайшие сульфатные частицы. Они распространились вокруг планеты и начали отражать часть солнечного излучения обратно в космос. В результате поверхность Земли стала получать меньше тепла.
В отличие от тяжелого вулканического пепла, сравнительно быстро оседающего на землю, такие частицы способны оставаться высоко в атмосфере длительное время. Поэтому климатические последствия извержения ощущались не только в 1815-м, но и в последующие годы.
По оценкам исследователей, глобальная температура временно снизилась примерно на один градус. Казалось бы, незначительное изменение, но для сельского хозяйства начала XIX века оно оказалось разрушительным.
Люди ели кору деревьев и покидали свои дома
В начале XIX века большинство европейцев зависели от местного урожая. Не существовало современных холодильных систем, глобальных продовольственных цепочек и возможностей быстро доставить огромные объемы продуктов из других частей света.
Когда в 1816 году погибла значительная часть посевов, цены на зерно начали стремительно расти. Особенно сильно кризис ударил по бедным семьям, которые и раньше тратили большую часть своих доходов на пропитание.
В некоторых районах Германии положение стало настолько отчаянным, что люди пытались делать хлеб из соломы и древесной коры. В пищу употребляли траву и мох. Скот приходилось забивать, поскольку кормить животных становилось нечем.
Читайте продолжение после рекламы
По сведениям Немецкого исторического музея, в королевстве Вюртемберг ситуация была настолько тяжелой, что в 1816-1817 годах число умерших превысило число родившихся. Начались грабежи, социальные волнения и массовое обнищание. Тысячи жителей юго-западной Германии решили покинуть родные места. Одни отправились в Россию, другие надеялись начать новую жизнь в Америке.
Нехватка продовольствия затронула также Ирландию и другие части Европы. При этом последствия не ограничивались одним сезоном: неурожай 1816 года привел к особенно тяжелому продовольственному кризису в 1817-м.
Люди не понимали, что происходит с погодой
Сегодня связь между крупными вулканическими извержениями и временным похолоданием хорошо известна ученым. Но два столетия назад люди не могли объяснить, почему привычная смена времен года внезапно нарушилась.
Известия об извержении Тамборы доходили до Европы, однако никто не представлял, что события в далекой Индонезии могли повлиять на погоду на другом конце планеты.
В обществе распространялись самые разные объяснения происходящего. Кто-то считал катастрофические дожди и холод божественным наказанием, другие связывали климатические аномалии с солнечной активностью, кометами или изменениями самой Земли. В научных работах того времени также обсуждались возможные причины необычной погоды, но убедительно установить связь между извержением и климатическим кризисом тогда не удалось.
Современные исследования подтверждают важнейшую роль вулкана Тамбора. В частности, исследование, опубликованное в 2019 году в журнале Environmental Research Letters, показало, что вулканическое воздействие сделало экстремально холодное европейское лето 1816 года значительно более вероятным.
Читайте продолжение после рекламы
Как страшное лето подарило миру Франкенштейна
Летом 1816 года будущая писательница Мэри Шелли отдыхала возле Женевского озера в компании поэтов Перси Биши Шелли и Джорджа Гордона Байрона, а также других знакомых. Обычно поездка в эти места предполагала прогулки на природе и наслаждение прекрасными пейзажами. Но погода оказалась настолько холодной и дождливой, что компания подолгу оставалась в помещении.
Чтобы развлечься, собравшиеся начали рассказывать друг другу страшные истории. Именно в этой атмосфере у Мэри возник замысел произведения, которое впоследствии стало одним из самых знаменитых в мировой литературе.
В 1818 году был опубликован роман "Франкенштейн, или Современный Прометей", рассказывающий об ученом, создавшем живое существо.
Байрон в тот же период написал мрачное стихотворение "Тьма", в котором представил мир, лишившийся солнечного света.