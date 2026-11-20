VID предупредил, что с 1 января 2027 года не все смогут войти в систему электронного декларирования
Служба государственных доходов (VID) призывает жителей и предпринимателей заранее подготовиться к изменениям в порядке входа в систему электронного декларирования (EDS).
Если сейчас вы входите в EDS через интернет-банк, пора подготовиться к переменам. С 1 января 2027 года войти в EDS можно будет только с помощью средств электронной идентификации с высоким уровнем безопасности. Вход через интернет-банк станет недоступен.
Почему меняется порядок входа
В EDS хранятся конфиденциальные сведения о физических и юридических лицах. Чтобы лучше защитить персональные данные и налоговую информацию, доступ к системе будет возможен только с помощью средств электронной идентификации с высоким уровнем безопасности.
Как подготовиться
Если сейчас вы входите в EDS только через интернет-банк, до конца 2026 года необходимо получить и активировать одно из следующих средств электронной идентификации:
- квалифицированную версию Smart-ID (Smart-ID Qualified)
- eParaksts mobile
- карту eID с PIN-кодами. Для входа также понадобится устройство для чтения карт.
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Если вы уже входите в EDS с помощью Smart-ID Qualified, eParaksts mobile или карты eID, вам ничего менять не нужно. После 1 января 2027 года вы сможете пользоваться системой как прежде.
VID призывает всех пользователей EDS заранее убедиться, что им доступен один из перечисленных способов входа.
Подробнее о безопасных средствах электронной идентификации можно узнать на портале www.eparaksts.lv и на сайте VID.