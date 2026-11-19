Что станет с вашими аккаунтами после смерти? Google, Apple и Facebook предлагают цифровое наследство
После смерти человека его цифровая жизнь не исчезает: в интернете остаются фотографии, переписки, электронная почта и профили в соцсетях. Но смогут ли родственники получить к ним доступ и что нужно сделать заранее, чтобы близкие не потеряли важные воспоминания?
Человеческая жизнь рано или поздно заканчивается, но цифровая может продолжаться еще долгие годы. В интернете остаются профили в социальных сетях, электронная почта и переписки, а в телефонах и облачных хранилищах - тысячи фотографий, видео и других файлов. Что происходит со всем этим после смерти владельца? Могут ли родственники получить доступ к его цифровым данным? Что станет с аккаунтами Google, Apple, Facebook и других сервисов? Можно ли унаследовать цифровую информацию так же, как обычное имущество?
Что происходит с цифровой жизнью после смерти?
В отличие от многих физических вещей, цифровая жизнь человека после смерти не исчезает автоматически. Профиль в социальной сети может продолжать существовать, фотографии остаются в облачном хранилище, а в электронной почте годами хранятся старые письма и даже могут появляться новые сообщения.
Получить доступ ко всему этому родственникам, однако, гораздо сложнее, чем может показаться. Многое зависит от правил конкретного сервиса и решений, которые человек принял еще при жизни.
Например, Apple и Google предлагают специальные инструменты, позволяющие заранее определить, кто сможет получить доступ к определенным данным после смерти владельца. В случае Facebook профиль можно превратить в памятную страницу или удалить.
При этом само по себе родство с умершим не дает автоматического права войти в его аккаунты и свободно просматривать всю информацию. Технологические компании учитывают не только пожелания родственников, но и решения самого пользователя, а также вопросы конфиденциальности.
Можно ли разблокировать телефон умершего человека?
Один из первых практических вопросов, с которыми сталкиваются родственники, - как получить доступ к телефону умершего. Там могут храниться семейные фотографии, видеозаписи, личные переписки, документы и другие важные материалы.
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Если устройство защищено PIN-кодом или паролем, который близкие не знают, ситуация существенно усложняется. Например, Apple подчеркивает, что PIN-код или пароль устройства известен только его владельцу. Компания не может сообщить его родственникам. Даже если близким удастся получить доступ к аккаунту Apple и хранящимся в нем данным, это не означает, что они смогут разблокировать сам iPhone.
Поэтому многое зависит от того, где именно находятся нужные файлы. Если они сохранены в облачном хранилище, в определенных случаях родственники смогут получить их с помощью специальных инструментов Apple или Google. Если же фотографии и документы находятся исключительно на заблокированном устройстве, доступ к ним может оказаться крайне затруднительным.
Apple позволяет заранее выбрать цифрового наследника
Чтобы родственникам после смерти человека не пришлось угадывать его пароли и пытаться разблокировать телефон, Apple предлагает функцию Legacy Contact - контактное лицо для цифрового наследства. Пользователь может заранее выбрать одного или нескольких людей, которым после его смерти разрешат запросить доступ к определенным данным в аккаунте Apple.
Для этого цифровой наследник получает специальный ключ доступа. Однако одного ключа недостаточно: Apple также требует предоставить свидетельство о смерти владельца аккаунта. Если запрос одобрят, выбранный человек получит специальный доступ к данным умершего на ограниченный период времени.
Таким способом можно получить, например, фотографии и видео из iCloud, заметки, файлы, контакты и другую информацию. Но доступ распространяется не на все содержимое аккаунта. Цифровой наследник не сможет получить сохраненные в iCloud Keychain пароли, платежную информацию и другие особо чувствительные данные.
Google может заметить, что аккаунтом больше не пользуются
У Google предусмотрен другой механизм цифрового наследства - Inactive Account Manager, или менеджер неактивного аккаунта.
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С его помощью пользователь может заранее определить, что произойдет с его учетной записью, если он перестанет пользоваться ею в течение определенного времени. Этот период человек выбирает самостоятельно. Также можно указать до десяти доверенных лиц, которых Google впоследствии уведомит.
Важно, что необязательно предоставлять близким доступ ко всему содержимому аккаунта. Можно самостоятельно выбрать, какие именно данные они смогут скачать: например, фотографии из Google Photos, документы из Drive или информацию из других сервисов Google.
Прежде чем признать аккаунт неактивным, компания попытается связаться с его владельцем. Если человек при жизни не настроил такую функцию, родственники все равно могут обратиться в Google с просьбой закрыть аккаунт умершего или предоставить доступ к хранящимся в нем данным. Однако решение будет зависеть от обстоятельств и правил компании.
Что будет с Facebook и Instagram?
Профили в социальных сетях тоже могут оставаться доступными после смерти владельца. Иногда люди еще много лет поздравляют умерших с днем рождения или отмечают их страницы в конкурсах, даже не подозревая, что человека уже нет в живых. Чтобы избежать подобных ситуаций, компания Meta позволяет превратить аккаунты умерших пользователей Facebook и Instagram в памятные профили. При этом ранее опубликованные материалы сохраняются, но становится понятно, что владелец страницы скончался.
Пользователи Facebook могут еще при жизни выбрать так называемый Legacy Contact - доверенное лицо, которое после их смерти сможет управлять памятной страницей.
Такой человек, например, может изменить фотографию профиля или реагировать на новые запросы в друзья. Однако читать личные сообщения умершего или удалять ранее опубликованные записи ему запрещено.
Есть и другой вариант - полностью удалить аккаунт. Пользователь Facebook может заранее указать, что после его смерти профиль должен быть удален. Кроме того, родственники могут самостоятельно обратиться в Meta с соответствующим запросом.
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Аналогичные возможности предусмотрены и для Instagram: близкие могут попросить превратить страницу в памятный профиль или удалить ее.
Можно ли унаследовать цифровые данные?
С цифровым наследством все не так просто, как с квартирой или автомобилем, которые после смерти владельца могут перейти к наследникам. Универсального правила, согласно которому родственники автоматически получают доступ ко всей цифровой информации умершего, пока нет.
Отдельный вопрос - защита персональных данных. Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR) не распространяется на персональные данные умерших людей. Однако это не означает, что после смерти владельца вся связанная с ним информация становится свободно доступной. Например, в личной переписке могут содержаться персональные данные других людей, которые продолжают находиться под защитой GDPR.
На практике возможность получить доступ к цифровым аккаунтам зависит от нескольких обстоятельств: правил конкретной платформы, решений, принятых человеком при жизни, а также характера запрашиваемой информации. Поэтому даже самые близкие родственники не всегда имеют право получить пароль от аккаунта умершего.
Почему о цифровом наследстве стоит позаботиться заранее?
Сегодня у большинства людей есть определенный цифровой архив: фотографии, видео, документы, переписки и учетные записи в многочисленных интернет-сервисах. Но далеко не все задумываются о том, что произойдет с этими данными после их смерти.
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Между тем несколько простых действий можно предпринять уже сейчас.
- Пользователям Apple стоит выбрать контактное лицо для цифрового наследства в настройках аккаунта.
- Пользователям Google можно настроить менеджер неактивного аккаунта и определить, кто и к каким данным получит доступ.
- Пользователям Facebook стоит заранее решить, должен ли профиль после смерти стать памятной страницей или быть удален.
- Всем пользователям полезно создавать резервные копии семейных фотографий, видео и важных документов, особенно если они хранятся только на одном устройстве.
Не менее важно заранее подумать о том, каким образом близкие смогут получить доступ к действительно нужным материалам.
Цифровое наследство - это не только учетные записи и файлы. За ними могут стоять семейная история, фотографии близких, важные воспоминания и переписки, которые после смерти человека уже невозможно восстановить.