Человеческая жизнь рано или поздно заканчивается, но цифровая может продолжаться еще долгие годы. В интернете остаются профили в социальных сетях, электронная почта и переписки, а в телефонах и облачных хранилищах - тысячи фотографий, видео и других файлов. Что происходит со всем этим после смерти владельца? Могут ли родственники получить доступ к его цифровым данным? Что станет с аккаунтами Google, Apple, Facebook и других сервисов? Можно ли унаследовать цифровую информацию так же, как обычное имущество?