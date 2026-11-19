Самой сильной стороной Латвии по-прежнему остается занятость. В этой категории страна набрала 77,2 балла и заняла пятое место в ЕС. Особенно высоко оценивается участие населения в рынке труда - по этому показателю Латвия с 90,3 балла также находится на пятом месте. При этом общий результат в сфере занятости по сравнению с 2025 годом немного ухудшился - на 0,1 балла.