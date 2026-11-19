Латвия оказалась последней в ЕС по одному из показателей гендерного равенства
Латвия улучшила свои позиции в европейском Индексе гендерного равенства, поднявшись за год с 24-го на 19-е место среди стран Европейского союза (ЕС). Однако за общим прогрессом скрываются серьезные проблемы: по некоторым показателям страна остается среди аутсайдеров, а в одной из категорий занимает последнее место в ЕС.
В Индексе гендерного равенства за 2026 год Латвия набрала 59,5 балла из 100 возможных, улучшив прошлогодний результат на 2,8 балла. В 2025 году страна занимала 24-е место с 56,7 балла. Для сравнения, средний показатель по Европейскому союзу за это время вырос с 63,6 до 64,5 балла.
Наибольший прогресс - в принятии решений и финансах
Наиболее существенное улучшение зафиксировано в сфере принятия решений, или распределения власти. За год показатель Латвии вырос на 6 баллов - с 28,9 до 34,9.
Положительные изменения произошли и в финансовой сфере, где результат страны увеличился на 4,1 балла, достигнув 80,8.
Самой сильной стороной Латвии по-прежнему остается занятость. В этой категории страна набрала 77,2 балла и заняла пятое место в ЕС. Особенно высоко оценивается участие населения в рынке труда - по этому показателю Латвия с 90,3 балла также находится на пятом месте. При этом общий результат в сфере занятости по сравнению с 2025 годом немного ухудшился - на 0,1 балла.
По уровню гендерного разделения в образовании Латвия оказалась последней в ЕС
Индекс выявляет и направления, в которых Латвии еще предстоит серьезная работа по сокращению неравенства. В сферах знаний, распределения времени и здоровья страна занимает 25-е место среди государств Евросоюза.
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В категории знаний Латвия получила лишь 44,9 балла. При этом по показателю гендерной сегрегации в образовании страна оказалась на последнем месте в ЕС.
В выборе образовательных направлений по-прежнему сохраняются существенные различия между женщинами и мужчинами. В Латвии женщины составляют 84% выпускников по направлениям образования, здравоохранения и социального обеспечения, гуманитарных наук и искусства. Это самая высокая доля в Европейском союзе.
В то же время среди выпускников специальностей STEM - естественных наук, технологий, инженерии и математики - женщины составляют только 34%.
Женщины значительно чаще мужчин занимаются детьми
Неравенство сохраняется и в распределении обязанностей по уходу за детьми. В Латвии 41% женщин тратят более 35 часов в неделю на уход за детьми младше 11 лет. Среди мужчин таких лишь 15%.
По оценке Европейского института гендерного равенства, это одно из наиболее выраженных различий между женщинами и мужчинами в Европейском союзе.
Исследование 2026 года также уделяет особое внимание отпуску по уходу за ребенком как инструменту содействия гендерному равенству. Данные Латвии показывают, что 83% всех получателей родительского пособия составляют женщины.
Женщины занимают 44% руководящих должностей
В то же время на латвийском рынке труда наблюдается ряд положительных тенденций. Женщины составляют 26% специалистов в области информационных и коммуникационных технологий, что является одним из самых высоких показателей в ЕС. Кроме того, женщины занимают 44% руководящих должностей.
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Разница между пенсиями женщин и мужчин в Латвии сократилась до 14%, тогда как в среднем по Европейскому союзу она составляет 24%.
Женщин становится больше в политике и руководстве компаний
За год доля женщин в парламенте Латвии увеличилась на 3 процентных пункта, достигнув 34%. До выборов в Сейм 2026 года женщины занимали 39% министерских должностей. На уровне самоуправлений их доля составляет 17%.
Изменения происходят и в сфере принятия экономических решений. Доля женщин в правлениях крупнейших компаний, акции которых котируются на бирже, достигла 32%, увеличившись за год на 6 процентных пунктов.
Как рассчитывается индекс
Европейский индекс гендерного равенства оценивает различия в положении женщин и мужчин по шести основным направлениям: работа, финансы, знания, время, власть и здоровье. Оценка выставляется по шкале от 0 до 100 баллов, где 100 означает полное гендерное равенство.
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Индекс за 2026 год преимущественно основан на данных за 2025 год.
Подробнее с результатами Латвии можно ознакомиться на сайте Европейского института гендерного равенства.