Дания окончательно одобрила соглашение с США относительно Гренландии
Датский парламент одобрил соглашение между Данией, Гренландией и США об обороне острова. Документ поддержали все 109 депутатов, участвовавших в голосовании. Парламент Гренландии одобрил соглашение еще 3 ноября.
Соглашение позволит США разместить в Гренландии элементы системы противоракетной обороны "Золотой купол". Как сообщил агентству Reuters министр обороны Дании Йеппе Бруус, после голосования стороны приступят к подготовке планов создания на острове двух новых американских военных баз. В самой Гренландии также начнется работа над законом, который позволит проверять иностранных инвесторов из соображений безопасности.
Переговоры начались на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять Гренландию под американский контроль. В соглашении стороны прямо подтвердили суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания, а также право жителей Гренландии на самоопределение.
Документ обновляет договор об обороне Гренландии, действующий с 1951 года. Новое соглашение 22 сентября подписали Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.