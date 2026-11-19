Соглашение позволит США разместить в Гренландии элементы системы противоракетной обороны "Золотой купол". Как сообщил агентству Reuters министр обороны Дании Йеппе Бруус, после голосования стороны приступят к подготовке планов создания на острове двух новых американских военных баз. В самой Гренландии также начнется работа над законом, который позволит проверять иностранных инвесторов из соображений безопасности.