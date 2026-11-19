"Чтобы не было хаоса": адвокат призвал готовить школьников Латвии к кризисам
В Латвии подготовка молодежи к кризисным ситуациям идет слишком медленно. Школьников нужно заранее учить не только военным навыкам, но и тому, как вести себя при чрезвычайных происшествиях. Об этом в эфире программы "Preses Klubs" на TV24 заявил присяжный адвокат Саулведис Варпиньш.
Свою позицию он объяснил продолжающейся войной в Украине, которая длится уже долгое время, а ее окончание по-прежнему не просматривается. По мнению адвоката, этот опыт должен заставить Латвию серьезнее относиться к подготовке населения. "На мой взгляд, все это происходит слишком медленно. Я считаю, что нужно быть готовыми и такое обучение уже должно проходить в школах", - сказал Варпиньш.
При этом он подчеркнул, что подготовка к кризисам не должна сводиться исключительно к обучению воевать или освоению военных навыков. Не менее важно понимать, как действовать в условиях чрезвычайной ситуации, когда привычный порядок нарушен. "Нужно учить не только воевать, но и вообще тому, как вести себя в кризисной ситуации, чтобы не было растерянности, чтобы не было хаоса, чтобы каждый все-таки знал свое место", - пояснил адвокат.
По его мнению, школьники должны заранее получать практические знания о том, как вести себя при различных чрезвычайных происшествиях, следовать указаниям ответственных служб, помогать себе и окружающим. Важно, чтобы в момент опасности дети не терялись и понимали, что от них требуется.
Варпиньш считает, что в нынешней системе подготовки еще остаются пробелы. "В этой сфере пока есть определенная недостаточность", - резюмировал он.