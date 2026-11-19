При этом он подчеркнул, что подготовка к кризисам не должна сводиться исключительно к обучению воевать или освоению военных навыков. Не менее важно понимать, как действовать в условиях чрезвычайной ситуации, когда привычный порядок нарушен. "Нужно учить не только воевать, но и вообще тому, как вести себя в кризисной ситуации, чтобы не было растерянности, чтобы не было хаоса, чтобы каждый все-таки знал свое место", - пояснил адвокат.