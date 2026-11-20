История Tolmets: как стать игроком мирового масштаба?
В Латвии название Tolmets, вероятно, знакомо многим. Это ведущая компания по переработке металлолома в странах Балтии. Однако гораздо меньше известно о том, что сегодня латвийское предприятие входит в пятерку крупнейших мировых игроков на рынке переработки металлолома и поставляет сырье целому ряду ведущих производителей металлов в разных странах мира.
Как рассказывает член правления SIA Tolmets Артем Хомутов, в основе истории роста компании лежат глубокое понимание своего рынка и видение перспектив его развития, а также способность гибко адаптироваться к новым условиям и со временем кардинально - и успешно - менять бизнес-модель.
Сложная бизнес-модель с акцентом на эффективность и экспорт
Бизнес-модель Tolmets на первый взгляд кажется достаточно простой. Она основана на сборе металлолома в 57 пунктах приема в странах Балтии, а также на импорте металлолома из других государств. Собранный металл перерабатывают на собственном заводе компании в Риге, после чего поставляют производителям металла в регионе и по всему миру. Для этого используются практически все крупнейшие порты стран Балтии. Основные рынки деятельности Tolmets - страны Балтии и Польша.
Как рассказывает Артем Хомутов, Tolmets была основана в самом конце прошлого века. Тогда у компании был всего один пункт приема металлолома, а само предприятие создавалось как локальный бизнес с базой в Лиепае. Однако за прошедшие годы оно превратилось в компанию с ярко выраженной экспортной специализацией.
Если в 2004 году оборот предприятия составлял 59 миллионов евро, то за двадцать лет он вырос в четыре раза и в прошлом году достиг примерно 261 миллиона евро. Сегодня в компании работают более ста специалистов.
На практике эта бизнес-модель гораздо сложнее, чем может показаться. Деятельность компании зависит от мировых цен на металлы и глобальных расходов на фрахт судов, поэтому приходится добиваться максимальной операционной и финансовой эффективности. Кроме того, Tolmets должна соблюдать все более строгие экологические требования, поскольку определенная часть металлолома может представлять опасность загрязнения окружающей среды.
Для роста необходим надежный финансовый партнер
Артем Хомутов отмечает, что успешная работа компании тесно связана с финансовым управлением и необходимостью располагать значительным оборотным капиталом. Предприятию приходится поддерживать баланс между крупными складскими запасами и платежами поставщикам и покупателям. Для бизнеса такого масштаба оборотные средства исчисляются десятками миллионов евро.
В финансовых вопросах существенную поддержку Tolmets оказывает Rietumu Banka, которая предоставляет компании кредитное финансирование на общую сумму около 50 миллионов евро. Это позволило не только расширить деятельность Tolmets, но и высвободить собственные средства предприятия.
По словам Артема Хомутова, в Rietumu Banka компания нашла финансового партнера, который способен понимать специфику обширного географически и сложного рынка, а также грамотно управлять рисками.
Член правления Tolmets подчеркивает, что, исходя из собственного опыта, далеко не все банки способны на это, поскольку деятельность компании многогранна. Чтобы финансировать такой бизнес, необходимо учитывать множество важных нюансов. Здесь сочетаются производство и международная логистика, причем все это происходит на глобальном рынке сырья, где цены могут меняться буквально каждую секунду.
История радикальных изменений бизнеса
Изначально деятельность Tolmets была тесно связана с AS Liepājas Metalurgs - металлургическим предприятием, которое вплоть до 2012-2013 годов оставалось одним из крупнейших в Лиепае и даже во всей Латвии. Его годовой оборот исчислялся сотнями миллионов евро.
Завод испытывал огромную потребность в металлоломе, что во многом способствовало росту Tolmets. Первоначально компания даже выстраивала всю свою деятельность и логистику переработки металлолома таким образом, чтобы максимально удобно обслуживать именно Liepājas Metalurgs.
Однако, к сожалению, флагман латвийской сталелитейной промышленности фактически прекратил активную деятельность в 2013 году, несмотря на несколько попыток спасти предприятие.
Как рассказывает Артем Хомутов, можно было ожидать, что закрытие Liepājas Metalurgs серьезно отразится и на работе Tolmets. Ведь где еще компания могла бы найти рынок сбыта для таких объемов металлолома?
Тем не менее именно после прекращения работы Liepājas Metalurgs развитие Tolmets набрало новые обороты. Причиной стал экспорт и способность руководства компании переориентироваться с одного крупного покупателя на разветвленную и диверсифицированную сеть рынков сбыта в Европе и других регионах мира.
Об этом наглядно свидетельствуют показатели роста Tolmets. В 2012 году, когда Liepājas Metalurgs еще активно работал, годовой оборот Tolmets составлял около 117 миллионов евро. Спустя десять лет, когда металлургический завод уже давно прекратил деятельность, оборот Tolmets более чем удвоился и, например, в 2022 году достиг 309 миллионов евро.
Специалисты по рынку металлов, превращающие импорт в экспорт
Активно работать на экспортных рынках компания Tolmets начала еще во времена Liepājas Metalurgs, однако особенно интенсивно это направление стало развиваться после 2009 года. Тогда, после финансового кризиса и падения спроса в Европе, компания нашла рынки сбыта в Турции - одной из крупнейших стран-производителей стали и металлов в мире.
По мере ускорения роста экспорта увеличивались и объемы партий металлолома, отправляемых морскими судами. Вскоре к базе в Лиепайском порту добавилось присутствие в портах Риги, Клайпеды, Силламяэ и Гданьска. Это позволило обеспечить удобную логистику и доступ к глубоководным портам.
Со временем, помимо Турции, Tolmets начала поставлять металлическое сырье по всей Европе, в том числе в страны Скандинавии. Отдельные экспортные партии отправлялись и на более отдаленные рынки, например в Бангладеш и Вьетнам.
Но способны ли страны Балтии производить достаточно металлолома, чтобы обеспечить постоянные объемы экспорта? Артем Хомутов отмечает, что объемы образующегося металлолома - вполне прогнозируемая величина, которая зависит от численности населения каждой страны и состояния ее экономики. Иными словами, чем больше страна, тем больше металлолома она производит. Со временем Tolmets научилась достаточно точно рассчитывать, например, сколько пунктов приема металлолома необходимо для города определенного размера.
И действительно, объемов металлолома, образующихся в странах Балтии и Польше, уже много лет недостаточно для обеспечения экспортных масштабов Tolmets. Поэтому компания также импортирует металлолом из других европейских государств, доставляет его морскими судами в Латвию, перерабатывает и затем отправляет на экспорт.
Рынок выиграл бы от более строгого надзора
Интересно, что сама компания считает: более строгий надзор за рынком пошел бы ему на пользу, поскольку обеспечил бы равные условия для всех участников. Как объясняет Артем Хомутов, сбор металлолома не относится к строго регулируемым видам бизнеса. Для такой деятельности не требуется никаких специальных лицензий, а на получаемую продукцию не распространяется какой-либо особый налоговый режим.
В результате выйти на рынок может практически любой желающий. С одной стороны, это хорошо, поскольку способствует конкуренции. С другой - при недостаточном контроле часть оборота металлолома может оставаться в теневом секторе экономики. Это означает, что государство потенциально недополучает налоговые поступления, а экологические требования могут соблюдаться не в полном объеме.
Тем временем Tolmets постепенно движется в направлении цифровизации. Компания совершенствует онлайн-инструменты для стимулирования приема металлолома, а также внедряет все более современные цифровые решения для управления текущей деятельностью, запасами, расходами и доходами.
В сочетании с тем, что компания работает в отрасли, имеющей фундаментальное значение для экономики, это создает предпосылки для дальнейшего роста Tolmets.