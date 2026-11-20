Бизнес-модель Tolmets на первый взгляд кажется достаточно простой. Она основана на сборе металлолома в 57 пунктах приема в странах Балтии, а также на импорте металлолома из других государств. Собранный металл перерабатывают на собственном заводе компании в Риге, после чего поставляют производителям металла в регионе и по всему миру. Для этого используются практически все крупнейшие порты стран Балтии. Основные рынки деятельности Tolmets - страны Балтии и Польша.