Илон Маск призвал пожалеть российских солдат, воюющих против Украины
Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что российские солдаты, которых против воли отправляют на фронт в Украину, заслуживают сочувствия. Об этом он сказал на саммите DealBook, организованном газетой The New York Times. В том же интервью Маск назвал Россию агрессором.
"Нужно проявлять сочувствие не только к украинским парням, которые погибают, но и к россиянам - ведь их призывают на военную службу и заставляют отправляться на передовую", - сказал Маск в беседе с обозревателем The New York Times Эндрю Россом Соркиным. Предприниматель участвовал в саммите по видеосвязи из Китая.
Разговор зашел о судьбе солдат, когда Соркин спросил Маска об ограничениях на использование спутниковой связи Starlink в Украине и о том, как он отвечает на обвинения в симпатиях к России. Основатель SpaceX сослался на помощь, которую его компания оказала Украине после начала полномасштабного вторжения. По оценке самого Маска, едва ли кто-либо из частных лиц сделал для Украины больше, чем он.
"Что касается вторжения, Россия действительно является агрессором", - заявил также предприниматель.
"Но верно и то, что мы, американцы, организовали переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины", - добавил он.
При этом Маск выступил в защиту ограничений на применение коммерческой системы Starlink для наступательных ударов. По его словам, решения, от которых зависит, кто погибнет в результате удара, нельзя возлагать на руководителя частной компании.