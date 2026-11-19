Разговор зашел о судьбе солдат, когда Соркин спросил Маска об ограничениях на использование спутниковой связи Starlink в Украине и о том, как он отвечает на обвинения в симпатиях к России. Основатель SpaceX сослался на помощь, которую его компания оказала Украине после начала полномасштабного вторжения. По оценке самого Маска, едва ли кто-либо из частных лиц сделал для Украины больше, чем он.