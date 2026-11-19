Когда специалисты внимательнее изучили фотографию, у них появились сомнения в ее подлинности. Некоторые детали изображения выглядели подозрительно, в частности размытые края тела змеи. Вскоре выяснилось, что автором снимка оказался 9-летний мальчик, который находился в гостях у подруги. Ребенок воспользовался искусственным интеллектом, чтобы создать изображение питона, появляющегося из унитаза, а затем показал результат взрослым.