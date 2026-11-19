9-летний ребенок создал изображение питона в унитазе с помощью ИИ, а власти искали змею двое суток
В Италии обычная детская шалость обернулась настоящей спасательной операцией. Фотография огромного питона, якобы вылезающего из унитаза, настолько напугала взрослых, что на поиски опасной рептилии отправились пожарные и сотрудники специального подразделения полиции. Только спустя 48 часов выяснилось, что никакой змеи не существовало.
Необычный инцидент произошел в городе Кастельфидардо в итальянской провинции Анкона. Как сообщает UPI, все началось с фотографии, на которой крупный питон выглядывал из унитаза в одном из жилых домов.
Снимок вызвал тревогу. На место прибыли пожарные из соседнего города Озимо, которые обследовали помещение, пытаясь обнаружить опасную рептилию. Однако поиски оказались безрезультатными. Спасатели предположили, что змея могла выбраться через открытое окно.
На следующий день к операции подключились сотрудники специального подразделения лесных карабинеров CITES, занимающегося защитой редких и экзотических животных. Поиски продолжались, а история о питоне быстро распространилась в местных СМИ и вызвала переполох среди жителей.
Когда специалисты внимательнее изучили фотографию, у них появились сомнения в ее подлинности. Некоторые детали изображения выглядели подозрительно, в частности размытые края тела змеи. Вскоре выяснилось, что автором снимка оказался 9-летний мальчик, который находился в гостях у подруги. Ребенок воспользовался искусственным интеллектом, чтобы создать изображение питона, появляющегося из унитаза, а затем показал результат взрослым.
Мальчик признался в своей проделке после разговора с сотрудниками полиции. К этому моменту поиски несуществующей змеи продолжались уже около 48 часов. Власти сообщили, что из-за возраста ребенка уголовного преследования не будет.
История привлекла внимание специалистов по искусственному интеллекту. Директор департамента искусственного интеллекта Политехнического университета Марке Паоло Клини в комментарии агентству AGI отметил, что подобные случаи демонстрируют, насколько серьезные последствия могут иметь созданные нейросетями изображения. По словам эксперта, возникает вопрос, почему девятилетний ребенок имеет свободный доступ к инструментам, позволяющим создавать настолько убедительные подделки.
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Клини также подчеркнул необходимость объяснять школьникам риски распространения фальшивых изображений. Ведь фотография, которую ребенок создал за считаные минуты, привела к двухдневным поискам с участием экстренных служб и вызвала панику в целом городе.