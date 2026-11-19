У некоторых жителей Латвии скоро появится возможность бесплатно найти себе хорошо оплачиваемую работу
1 декабря в Риге, в гостинице Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, Государственное агентство занятости (NVA) впервые проведет ярмарку вакансий для высококвалифицированных специалистов. Участие бесплатное.
Работодатели смогут встретиться с потенциальными сотрудниками и рассказать, какую работу они предлагают. Соискатели узнают об открытых вакансиях и карьерных возможностях. Участники также смогут послушать лекцию экспертов, принять участие в панельной дискуссии и посетить мастер-классы карьерных консультантов NVA по созданию профессионального имиджа в LinkedIn.
Ярмарка вакансий "Работа и карьера для высококвалифицированных специалистов" пройдет 1 декабря с 15:00 до 18:00 в конференц-зале на втором этаже гостиницы по адресу улица Элизабетес, 55, Рига.
На ярмарке высококвалифицированные специалисты смогут познакомиться с работодателями, узнать, какие вакансии сейчас открыты, и получить советы по поиску работы и развитию карьеры. Ярмарку совместили с образовательной программой, чтобы участники могли завязать профессиональные знакомства, получить новые знания и развить свои навыки.
Работодатели смогут представить свои компании, рассказать об открытых вакансиях и возможностях трудоустройства, а также лично пообщаться с высококвалифицированными специалистами, которые ищут работу.
В программе - лекции экспертов, дискуссии и два практических занятия по работе с LinkedIn.
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