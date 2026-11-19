На одном из предыдущих судебных заседаний Александр Брандавс заявил, что Америкс не требовал у него взятку. При этом на ряд вопросов предприниматель отказался отвечать, объяснив это нежеланием свидетельствовать против самого себя. Суд также вынес отдельное решение в связи с возможными ложными показаниями одного из свидетелей и его необоснованным отказом давать показания.