Громкое дело о взятке в Рижской думе закончилось тюремным приговором Андрису Америксу
Суд по экономическим делам приговорил бывшего вице-мэра Риги Андриса Америкса к трем годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора за требование крупной взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дело связано с бывшим мэром Риги, нынешним депутатом Европарламента Нилом Ушаковым и деятельностью компании Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS).
Суд также запретил Америксу в течение трех лет занимать должности государственных должностных лиц в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях. При назначении наказания суд учел необоснованно длительное расследование и по этой причине смягчил приговор.
Решение пока не вступило в силу. После подготовки полного текста приговора его можно будет обжаловать в Рижском окружном суде в течение десяти рабочих дней.
За что осудили бывшего вице-мэра Риги
Согласно обвинению, в сентябре 2017 года тогдашний мэр Риги Нил Ушаков и его заместитель Андрис Америкс договорились потребовать взятку у предпринимателя Александра Брандавса, который косвенно владел компанией Rīgas mikroautobusu satiksme, занимавшейся пассажирскими перевозками в столице.
Как утверждает обвинение, во время совместной встречи Ушаков и Америкс предложили предпринимателю добиться изменений в нормативных актах, чтобы пассажирские льготы, действовавшие в общественном транспорте Rīgas satiksme, распространялись также на микроавтобусы RMS.
Для компании это означало бы увеличение количества пассажиров, а следовательно, рост доходов и прибыли.
По версии обвинения, за содействие в принятии таких изменений политики потребовали 50% от финансирования Рижской думы, которое компания получала бы за перевозку пассажиров с льготами.
Взятка должна была составлять не менее 19 000 евро в месяц
После предложения предприниматель, согласно обвинению, подсчитал, насколько экономически выгодной для него могла быть такая договоренность. Брандавс якобы выразил готовность перечислять 45% получаемого финансирования безналичным способом либо передавать 30% наличными. В результате участники договорились о выплате взятки наличными в размере 30% от получаемого компанией финансирования.
Читайте продолжение после рекламы
По расчетам, основанным на количестве пассажиров, пользовавшихся льготами, сумма должна была составлять не менее 19 000 евро ежемесячно.
Таким образом, согласно обвинению, должностные лица потребовали крупную взятку за принятие выгодных предпринимателю изменений.
Предприниматель отрицал, что у него требовали взятку
На одном из предыдущих судебных заседаний Александр Брандавс заявил, что Америкс не требовал у него взятку. При этом на ряд вопросов предприниматель отказался отвечать, объяснив это нежеланием свидетельствовать против самого себя. Суд также вынес отдельное решение в связи с возможными ложными показаниями одного из свидетелей и его необоснованным отказом давать показания.
Соответствующие материалы будут направлены в Государственную полицию, которая должна оценить, есть ли основания для начала уголовного процесса в отношении свидетеля.
Какое отношение к делу имеет Нил Ушаков
По информации LETA, вторым должностным лицом, фигурирующим в обвинении в связи с предполагаемым требованием взятки, является бывший мэр Риги Нил Ушаков, который сейчас занимает должность депутата Европейского парламента.
Читайте продолжение после рекламы
В апреле 2024 года Европарламент рассматривал вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Ушакова и Америкса, которые тогда оба были евродепутатами. Однако 11 апреля депутаты не поддержали лишение их иммунитета.
На последующих выборах в Европарламент Ушаков вновь получил депутатский мандат, тогда как Америкс в выборах не участвовал.