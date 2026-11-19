Хотите купить сейчас, а заплатить позже? В Латвии с 20 ноября действуют новые требования
С 20 ноября в Латвии вступают в силу изменения в Закон о защите прав потребителей, которые приравнивают покупки с отсрочкой платежа к потребительскому кредитованию. Новые правила затронут интернет-магазины и другие предприятия, предлагающие покупателям возможность приобрести товар сейчас, а заплатить позже, сообщает Латвийская ассоциация торговцев.
Что изменится для покупателей
Новые правила касаются системы отложенных платежей, известной как Buy Now, Pay Later, то есть "купи сейчас, заплати позже". Такая возможность широко используется в интернет-магазинах, позволяя покупателям получать товары сразу, а оплачивать их позднее или частями.
С 20 ноября к подобным покупкам будут применяться требования потребительского кредитования.
Главная цель изменений - защитить жителей от необдуманных долгов, особенно в преддверии рождественских праздников, когда люди активно совершают покупки.
Какие правила должны соблюдать интернет-магазины
Согласно информации Латвийской ассоциации торговцев, вводятся несколько важных требований.
-
Нельзя автоматически выбирать оплату в рассрочку. В интернет-магазинах отложенный платеж больше не может быть заранее отмечен как способ оплаты по умолчанию. Покупатель должен выбрать его самостоятельно.
-
Все условия должны быть понятны заранее. До подтверждения покупки человек должен видеть общую сумму, которую предстоит выплатить, график платежей и возможные штрафы за просрочку.
-
Платежеспособность покупателя необходимо проверять. Продавец или его финансовый партнер должен убедиться, что человек способен выполнить свои обязательства.
Читайте продолжение после рекламы
Если магазин сотрудничает с лицензированными финансовыми компаниями, такими как Klix, Esto, Inbank или Modena, проверку платежеспособности проводит финансовый партнер. Однако если продавец самостоятельно предоставляет отсрочку платежа, устного обещания покупателя заплатить позже уже недостаточно.
В таком случае платежеспособность необходимо подтвердить документально. Для этого могут использоваться данные кредитных бюро, решения Open Banking или справки Службы государственных доходов и Государственного агентства социального страхования.
Для небольших предприятий предусмотрено исключение
Новые правила предусматривают исключение для малых и средних предприятий. Магазину не потребуется регистрироваться в Банке Латвии и проводить проверку платежеспособности покупателя, если одновременно выполняются три условия:
- Продавец самостоятельно финансирует покупку.
- С покупателя не взимаются проценты или дополнительные комиссии.
- Покупка полностью оплачивается в течение 50 дней после получения товара.
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, предприятие должно учитывать требования нового регулирования.
Читайте продолжение после рекламы
За нарушения грозят штрафы до 300 000 евро
Для предпринимателей последствия несоблюдения правил могут быть серьезными. Если предприятие нарушает требования, оно может потерять право требовать с покупателя проценты и договорные штрафы. Регулятор также вправе приостановить предоставление соответствующей услуги.
Кроме того, предусмотрены денежные штрафы, которые могут достигать 300 000 евро.
В Латвийской ассоциации торговцев напоминают, что уже этим летом один из участников рынка получил штраф в размере 285 000 евро за недостаточную проверку платежеспособности клиентов.
Торговцы считают санкции чрезмерными
Латвийская ассоциация торговцев уже обратилась к законодателям с просьбой пересмотреть предусмотренные санкции. Представители отрасли считают штрафы несоразмерными и предупреждают, что столь жесткие требования могут заставить местные магазины отказаться от гибких способов оплаты. При этом контроль за соблюдением новых правил будут осуществлять Банк Латвии совместно с Центром защиты прав потребителей.
Для покупателей главное изменение заключается в том, что оформление отсрочки платежа станет более прозрачным, а в предусмотренных законом случаях потребуется проверка платежеспособности.