Нельзя автоматически выбирать оплату в рассрочку. В интернет-магазинах отложенный платеж больше не может быть заранее отмечен как способ оплаты по умолчанию. Покупатель должен выбрать его самостоятельно.

Все условия должны быть понятны заранее. До подтверждения покупки человек должен видеть общую сумму, которую предстоит выплатить, график платежей и возможные штрафы за просрочку.