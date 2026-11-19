В Латвию придет ненастная пятница с дождями, ветром и мокрым снегом
В пятницу, 20 ноября, Латвию пересечет обширная зона осадков. Дожди ожидаются по всей стране, местами они будут сильными, прогнозируют синоптики.
Осадки начнутся во второй половине ночи с юго-западных районов страны. В течение дня дожди постепенно прекратятся, начиная с запада, а местами небо немного прояснится. Вечером в отдельных районах Курземе возможен мокрый снег. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер, который днем, начиная с Курземе, сменится западным и немного усилится. На побережье порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от +2 до +5 градусов, днем ожидается от +4 до +7 градусов.
В Риге 20 ноября утром и днем ожидается умеренный, временами сильный дождь. Ближе к вечеру облаков станет меньше. Ночью при слабом южном ветре температура составит около +4 градусов. Днем западный ветер у моря усилится в порывах до 14 метров в секунду, а воздух прогреется до +6 градусов.