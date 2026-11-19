Осадки начнутся во второй половине ночи с юго-западных районов страны. В течение дня дожди постепенно прекратятся, начиная с запада, а местами небо немного прояснится. Вечером в отдельных районах Курземе возможен мокрый снег. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер, который днем, начиная с Курземе, сменится западным и немного усилится. На побережье порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.