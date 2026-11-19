Власти ЕС лишили студентов из РФ возможности учиться в Европе
Люди, живущие в России, и организации, базирующиеся в РФ, не смогут участвовать "ни в каком качестве" ни в одном из проектов Erasmus+. Такое условие Еврокомиссия включила в руководство программы на 2027 год.
Ограничение охватывает все направления программы - от студенческих обменов до молодежных и спортивных проектов.
В руководстве отдельно прописаны правила приема на совместные магистерские программы Erasmus Mundus. Кандидаты, проживающие в России, не смогут пройти отбор независимо от гражданства. Ограничение распространяется и на жителей временно оккупированных Россией территорий Украины. Для граждан Украины, живущих на этих территориях, предусмотрено исключение.
ЕС начал сворачивать сотрудничество с российскими государственными вузами в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда же российское Министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам отказаться от участия в проектах Erasmus+.
Программа Erasmus существует более 30 лет. С 2014 по 2021 год в ней приняли участие около 13 200 студентов и научных сотрудников из России.