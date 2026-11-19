"Мы действительно творим историю": о чем договорились Трамп, Путин и Си Цзиньпин
В Шэньчжэне завершилась встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, продолжавшаяся около часа и 20 минут. Лидеры обсудили войну в Украине, ядерное разоружение и глобальную безопасность, а после переговоров опубликовали совместную декларацию.
В четверг в китайском городе Шэньчжэнь завершились трехсторонние переговоры президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина. Встреча продолжалась около часа и 20 минут. Она состоялась в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Сразу после переговоров Трамп вместе со своей автомобильной колонной направился из места проведения мероприятия в аэропорт Шэньчжэня.
Перед встречей Белый дом сообщил, что американский президент намерен обсудить вопрос ядерного разоружения. Хотя от переговоров не ожидали конкретных результатов, встреча могла стать основой для более подробного диалога в будущем. Администрация Трампа уже продолжительное время выражает обеспокоенность ростом ядерного арсенала Китая. Эксперты по безопасности отмечают, что Пекин наращивает запасы ядерного оружия, однако арсеналы США и России по-прежнему значительно больше.
В начале встречи, во время вступительной части продолжительностью около десяти минут, Трамп заявил, что лидеры трех стран обсудят войну России против Украины и ядерное оружие.
"Мы действительно творим историю", - сказал американский президент. По его словам, у США, России и Китая появилась уникальная возможность обсудить, как сократить количество ядерного оружия на Земле и уменьшить риск его применения.
Путин, в свою очередь, отметил, что у трех государств есть общая заинтересованность в урегулировании войны в Украине. Он также подчеркнул их ответственность за поддержание международного мира и безопасности. "Мы будем вести переговоры о содействии миру во всем мире", - заявил Си Цзиньпин в начале трехсторонней встречи.
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Как сообщило китайское государственное телевидение CCTV, председатель КНР высказался за запрет и уничтожение ядерного оружия, призвав к созданию мира без ядерных вооружений.
Путин также напомнил об общей истории России, Китая и США как государств, победивших во Второй мировой войне. По его словам, у трех стран есть общая ответственность за сохранение международного мира.
Что именно обсуждалось в закрытой части переговоров, неизвестно.
О чем говорится в совместной декларации
После встречи была опубликована совместная декларация трех государств. В документе обозначены четыре основных положения.
В первом пункте Россия, Китай и США заявили о приверженности реформированию Организации Объединенных Наций. По мнению трех стран, реформы должны позволить ООН эффективнее реагировать на глобальные вызовы и выполнять свою основную задачу в сфере международного мира и безопасности.
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Второй пункт касается энергетики. Три государства намерены увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки "на благо всех стран".
В третьем пункте лидеры подчеркнули фундаментальное значение принципа согласия государств и соблюдения иммунитета должностных лиц. В декларации также говорится, что Международный уголовный суд и другие подобные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.
Четвертый пункт посвящен ядерной безопасности. Лидеры трех стран подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и что ее никогда нельзя начинать. "Три страны продолжат диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия", - говорится в документе.
Эксперты отметили, что войне в Украине не был посвящен ни один пункт декларации.