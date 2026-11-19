Путин, в свою очередь, отметил, что у трех государств есть общая заинтересованность в урегулировании войны в Украине. Он также подчеркнул их ответственность за поддержание международного мира и безопасности. "Мы будем вести переговоры о содействии миру во всем мире", - заявил Си Цзиньпин в начале трехсторонней встречи.