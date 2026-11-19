Новому правительству Латвии напомнили о важности Стамбульской конвенции
Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, не должны оставаться без защиты из-за смены правительства или экономии государственного бюджета. Центр Marta направил новому кабинету министров список требований: от сохранения Стамбульской конвенции до создания круглосуточного телефона помощи и обеспечения пострадавших жильем.
Латвийский центр поддержки женщин Marta обратился к новому правительству с призывом сохранить и полноценно выполнять Стамбульскую конвенцию, обеспечить достаточное финансирование помощи пострадавшим от насилия и продолжить укреплять защиту женщин и детей. Организация направила властям письмо со своими предложениями. Центр призывает закрепить предотвращение насилия и гендерное равенство среди государственных политических приоритетов. При этом в плане действий нового правительства для каждого конкретного мероприятия должны быть определены ответственные учреждения, сроки выполнения, измеримые результаты и необходимое финансирование.
В Marta подчеркивают, что борьба с насилием в отношении женщин - это не только вопрос социальной политики. Она напрямую связана с государственной безопасностью, семьей, общественным здоровьем, правосудием и экономикой.
"У женщины нет реальной возможности уйти от насильственных отношений, если после получения помощи в кризисной квартире ей негде жить и нечем содержать детей", - отмечают в организации.
По мнению центра, демографическую политику также нельзя строить исключительно на выплате пособий: необходимо создавать условия, в которых женщины и дети могут жить в безопасности.
Стамбульскую конвенцию призывают сохранить
Организация настаивает на сохранении международных обязательств Латвии, напоминая о конвенциях ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и правах ребенка, Конвенции Совета Европы о борьбе с торговлей людьми, а также Стамбульской конвенции.
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В письме отдельно подчеркивается, что до 14 июня 2027 года Латвия должна полностью внедрить директиву Европейского союза о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. При этом выполнение европейской директивы не должно использоваться как повод для снижения уже существующего уровня защиты пострадавших.
Центр предлагает включить в план действий правительства конкретные мероприятия по выполнению рекомендаций GREVIO - экспертной группы, которая контролирует реализацию Стамбульской конвенции.
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Пострадавшим от сексуального насилия нужна немедленная помощь
Еще одно требование Marta - завершить создание полноценной системы помощи людям, пережившим сексуальное насилие. Для этого необходимо обеспечить постоянное финансирование специализированного центра при Рижской Восточной клинической университетской больнице, а затем постепенно развивать аналогичную систему помощи в других регионах Латвии.
Пострадавшие должны иметь возможность незамедлительно получить медицинскую, психологическую, социальную и юридическую помощь.
Особое внимание организация уделяет своевременному судебно-медицинскому обследованию и безопасному сохранению доказательств. Такие услуги должны быть доступны даже в том случае, если человек пока не готов обращаться в полицию.
По мнению центра, система должна работать на основе сотрудничества учреждений здравоохранения, правоохранительных органов и специализированных неправительственных организаций.
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Защита от насилия не должна зависеть от самоуправления
В Marta считают необходимым добиться того, чтобы законы о защите пострадавших работали на практике, а безопасность человека не зависела от конкретного самоуправления или специалиста, к которому он обратился. Для этого предлагается регулярно и по единым стандартам обучать сотрудников полиции, прокуратуры, судов, сиротских судов и социальных служб. Также необходимо последовательно оценивать риски угрозы жизни и обеспечивать эффективную временную защиту от насилия.
В ситуациях высокого риска организация призывает активнее и эффективнее использовать электронный контроль за нарушителями. Кроме того, следует улучшить обмен информацией между государственными учреждениями, информировать пострадавших об их правах уже при первом обращении в государственные структуры и регулярно оценивать, насколько действующие законы действительно повышают безопасность людей.
Кризисные квартиры, социальная реабилитация и круглосуточный телефон
Центр Marta предупреждает, что под предлогом бюджетной дисциплины и повышения эффективности государственного управления нельзя ослаблять систему помощи пострадавшим от насилия.
Организация требует сохранить и обеспечить достаточное финансирование оплачиваемой государством социальной реабилитации. Также необходимо пересмотреть тарифы на услуги с учетом реальных расходов на работу психологов, юристов и социальных работников.
Финансирование должно покрывать не только непосредственную помощь клиентам, но и административные расходы, аренду помещений и супервизию специалистов. Отдельно предлагается обеспечить возможность анонимного обращения за помощью для людей, которые боятся идти в социальную службу своего самоуправления.
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Еще одна инициатива - создание специализированного круглосуточного телефона помощи пострадавшим от насилия. Организация также призывает сохранить достаточное и политически независимое финансирование гражданского общества и специализированных правозащитных организаций, в том числе занимающихся защитой интересов пострадавших.
По мнению Marta, государству необходимы организации, которые не только оказывают непосредственную помощь людям, но и указывают на недостатки существующей системы.