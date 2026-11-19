В Marta считают необходимым добиться того, чтобы законы о защите пострадавших работали на практике, а безопасность человека не зависела от конкретного самоуправления или специалиста, к которому он обратился. Для этого предлагается регулярно и по единым стандартам обучать сотрудников полиции, прокуратуры, судов, сиротских судов и социальных служб. Также необходимо последовательно оценивать риски угрозы жизни и обеспечивать эффективную временную защиту от насилия.