Автор дизайна серии - руководитель мультимедийного направления Latvijas Pasts Элиза Элла Думпе. По ее словам, вдохновением стали личные детские воспоминания о Рождестве. "С детства Рождество у меня ассоциируется с темной звездной ночью, еловыми ветками, зажженными на них свечами и спокойствием рождественского вечера. Эту символику я использовала в дизайне марок, чтобы передать детскую и светлую радость, которую они дарят", - рассказала дизайнер.