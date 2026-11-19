Раньше лизали, а теперь их можно нюхать - Latvijas Pasts к Рождеству приготовила необычную новинку
Почтовые марки в Латвии впервые можно будет не только рассматривать и отправлять на конвертах, но и нюхать. К Рождеству Latvijas Pasts подготовила необычную новинку: три марки с ароматами имбирных пряников, апельсина, корицы и гвоздики.
В Латвии впервые в истории филателии появятся ароматные почтовые марки. К Рождеству Latvijas Pasts подготовила специальную серию с запахами имбирных пряников, апельсина, корицы и гвоздики. Таким образом, традиционные праздничные открытки и письма получат не только красивое оформление, но и настоящий рождественский аромат.
В продажу три марки серии "Рождество" поступят уже завтра, 20 ноября. У каждой из них будет свой аромат, который можно почувствовать, если слегка потереть пальцем определенную часть изображения.
Идея заключается в том, чтобы дополнить привычное оформление праздничной корреспонденции еще одним чувственным впечатлением. Ведь запах корицы, пряностей и свежей выпечки у многих ассоциируется именно с подготовкой к Рождеству.
Необычной будет не только ароматическая составляющая, но и оформление марок. В дизайне использованы рисунки, выполненные цветными карандашами и акриловыми красками, а также элементы компьютерной графики. В том же стиле оформлен и конверт первого дня выпуска.
Автор дизайна серии - руководитель мультимедийного направления Latvijas Pasts Элиза Элла Думпе. По ее словам, вдохновением стали личные детские воспоминания о Рождестве. "С детства Рождество у меня ассоциируется с темной звездной ночью, еловыми ветками, зажженными на них свечами и спокойствием рождественского вечера. Эту символику я использовала в дизайне марок, чтобы передать детскую и светлую радость, которую они дарят", - рассказала дизайнер.
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Приобрести рождественскую серию можно в интернет-магазине Latvijas Pasts - veikals.pasts.lv, а также в обычных отделениях почты. Кроме того, марки будут продаваться в магазинах Narvesen и Jāņa Rozes.