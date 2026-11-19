По всей Латвии 25 ноября зазвучат сирены тревоги.
В Латвии
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Назван день, когда по всей Латвии включат сирены тревоги и отправят предупреждения на смартфоны
В среду, 25 ноября, по всей Латвии прозвучат сирены тревоги, а жители получат специальные уведомления на смартфоны. Государственная пожарно-спасательная служба проведет плановую проверку системы раннего оповещения населения.
Проверка состоится с 10:00 до 10:10. В этот промежуток времени по всей стране на три минуты включат сирены тревоги.
Одновременно на смартфоны жителей отправят сообщения через систему сотового оповещения (šūnu apraide). В уведомлении будет объясняться причина включения сирен.
Это плановая проверка, а не сигнал о реальной угрозе. Ее цель - убедиться, что система оповещения населения работает исправно и при необходимости сможет своевременно предупредить жителей об опасности.