В Украине задержали мужчину, угрожавшего взорвать тысячи школ в Европе, в том числе в Латвии
Тысячи школ и других учреждений в нескольких европейских странах получали сообщения о якобы заложенных бомбах. Подозреваемого удалось установить еще летом 2025 года, но перед допросом он сбежал в Беларусь. Задержали мужчину только после возвращения в Украину.
В Украине задержали мужчину, подозреваемого в рассылке угроз о якобы заложенных взрывных устройствах тысячам школ и других учреждений в нескольких европейских странах. В расследовании участвовали правоохранительные органы Латвии, Чехии, Украины и Словакии. Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов четырех стран и которая работает при поддержке Eurojust, установила личность подозреваемого еще в июле 2025 года. Его обнаружили в украинском городе Днепр.
По данным следствия, как минимум с 2024 года мужчина мог рассылать угрозы, используя несколько адресов электронной почты и мессенджер Telegram. В сообщениях утверждалось, что в различных учреждениях заложены взрывные устройства.
Однако до того, как правоохранители успели допросить подозреваемого, он скрылся в Беларуси. Задержать мужчину удалось в начале сентября 2026 года, когда он вернулся на территорию Украины.
Как сообщает Eurojust, после задержания с участием представителей полиции других стран, входящих в совместную следственную группу, были проведены необходимые процессуальные действия. В частности, подозреваемого допросили, а также передали документы, на основании которых началось уголовное преследование. Прокуратура Украины уже предъявила обвинение этому человеку. Материалы дела направлены в суд города Днепра. Расследование совместной следственной группы продолжается, поэтому дополнительная информация пока не разглашается.
От Латвии в работе международной группы участвовали прокуратура и 1-й отдел Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции.