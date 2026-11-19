В Украине задержали мужчину, подозреваемого в рассылке угроз о якобы заложенных взрывных устройствах тысячам школ и других учреждений в нескольких европейских странах. В расследовании участвовали правоохранительные органы Латвии, Чехии, Украины и Словакии. Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов четырех стран и которая работает при поддержке Eurojust, установила личность подозреваемого еще в июле 2025 года. Его обнаружили в украинском городе Днепр.