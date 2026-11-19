Выбор в пользу пенсионных накоплений в долгосрочной перспективе может принести существенную финансовую выгоду, утверждают эксперты. Например, если человек в 30 лет начнет ежемесячно откладывать по 100 евро в третий пенсионный уровень и продолжит делать это до 65 лет, общая сумма его взносов за 35 лет составит 42 000 евро. При средней годовой доходности в 4% накопления за этот период могли бы вырасти примерно до 91 000 евро, из которых около 40 000 евро составил бы инвестиционный доход.