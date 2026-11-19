Прибавка к зарплате или к будущей пенсии? Жители Латвии сделали выбор
Каждый второй житель Латвии, или 50%, предпочел бы более высокую зарплату сегодня дополнительным пенсионным накоплениям, свидетельствует опрос CBL Atklātais pensiju fonds, дочернего предприятия банка Citadele.
Согласно опросу, если бы работодатель предложил выбор между прибавкой к месячной зарплате в размере 100 евро после уплаты налогов и таким же взносом в третий пенсионный уровень, 37% выбрали бы накопления на будущее, а 13% затруднились с ответом.
"Хотя пенсионные вопросы важны, для большинства жителей Латвии повседневные потребности нередко оказываются важнее накоплений на будущее. Это особенно характерно для молодых людей, которым до пенсии еще несколько десятилетий, а финансовое положение в старости кажется чем-то очень далеким", – говорит председатель правления CBL Atklātais pensiju fonds Агнесе Звайгзните.
Результаты опроса показывают заметные различия между возрастными группами. Среди жителей в возрасте от 18 до 29 лет почти две трети, или 63%, выбрали бы дополнительные 100 евро к зарплате, и лишь 27% предпочли бы взнос в пенсионные накопления.
В возрастной группе от 50 до 65 лет взнос работодателя в пенсионные накопления выбрали бы уже 40% опрошенных. Примерно столько же респондентов этого возраста предпочитают более высокую зарплату сегодня.
Выбор в пользу пенсионных накоплений в долгосрочной перспективе может принести существенную финансовую выгоду, утверждают эксперты. Например, если человек в 30 лет начнет ежемесячно откладывать по 100 евро в третий пенсионный уровень и продолжит делать это до 65 лет, общая сумма его взносов за 35 лет составит 42 000 евро. При средней годовой доходности в 4% накопления за этот период могли бы вырасти примерно до 91 000 евро, из которых около 40 000 евро составил бы инвестиционный доход.
Региональные данные показывают, что в Риге немедленную прибавку к зарплате выбрали бы 59% опрошенных, а взнос работодателя в пенсионные накопления – 34%. При этом лишь 7% не знают, какую из двух возможностей предпочли бы.
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