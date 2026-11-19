Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил совместную работу Латвии и Франции в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), а также сотрудничество в вопросах международного мира, безопасности и обороны. Он подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины в войне с Россией. Макрон также призвал европейские страны сохранять единство, укреплять суверенитет Европейского союза и брать на себя больше ответственности за собственную безопасность на фоне прямых и гибридных угроз.