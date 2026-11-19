Мировые лидеры поздравили Латвию с праздником: Трамп не скупился на похвалу
По случаю 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президенту Латвии Эдгару Ринкевичу поступили поздравления от мировых лидеров, в том числе президентов США, Франции, Германии, короля Великобритании и папы римского.
Президент США Дональд Трамп назвал Латвию образцовым союзником НАТО, который служит примером для Европы в вопросах обороны и борьбы с нелегальной миграцией. Как сообщил агентству LETA советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, Трамп подчеркнул, что США и Латвию связывает прочное партнерство, основанное на общей готовности защищать свободу и суверенитет.
По словам американского президента, Латвия продолжает подавать пример другим европейским странам, внося свой вклад в коллективную оборону НАТО и противодействуя нелегальной миграции. Эти усилия, как отметил Трамп, укрепляют безопасность обеих стран.
Поздравления Эдгару Ринкевичу по случаю государственного праздника направили и другие мировые лидеры.
Король Великобритании подчеркнул многолетнюю дружбу
Король Великобритании Карл III в своем поздравлении отметил многолетнюю дружбу между двумя странами и прочность двусторонних отношений. Он также выразил готовность развивать еще более тесное сотрудничество между Латвией и Великобританией. От своего имени и имени королевы Камиллы британский монарх пожелал жителям Латвии мира, благополучия и благосостояния в наступающем году.
Макрон призвал продолжать поддержку Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил совместную работу Латвии и Франции в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), а также сотрудничество в вопросах международного мира, безопасности и обороны. Он подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины в войне с Россией. Макрон также призвал европейские страны сохранять единство, укреплять суверенитет Европейского союза и брать на себя больше ответственности за собственную безопасность на фоне прямых и гибридных угроз.
Читайте продолжение после рекламы
Германия заверила Латвию в неизменной поддержке
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что две страны связывает тесное партнерство, основанное на общих ценностях и стремлении сохранить свободу, демократию и безопасность в Европе. По его словам, сотрудничество Латвии и Германии в рамках Европейского союза и НАТО приобретает особое значение на фоне российской войны против Украины.
"Германия неизменно поддерживает Латвию и ее балтийских соседей. Мы несем общую ответственность за свободную, суверенную и единую Европу", - подчеркнул президент Германии.
Италия, Ватикан, Япония и Испания тоже поздравили Латвию
Президент Италии Серджо Маттарелла подчеркнул, что его страна намерена и дальше поддерживать безопасность и стабильность в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Он отдельно отметил присутствие итальянских военнослужащих на военной базе в Адажи, назвав его подтверждением солидарности Италии с Латвией и важности европейской безопасности.
Папа римский Лев XIV пожелал народу Латвии Божьего благословения, стойкости и мира.
Император Японии Нарухито поздравил Эдгара Ринкевича с годовщиной провозглашения Латвийской Республики и пожелал благополучия латвийскому народу.
Читайте продолжение после рекламы
Король Испании Филипп VI также направил поздравление, пожелав жителям Латвии мира и процветания.