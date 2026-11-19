Изменения заметны и в объемах продажи алкоголя. С августа 2025 года по март 2026 года объем алкогольных напитков и пива, выпущенных для потребления в Латвии, сократился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом сокращение началось еще до введения ограничений. На рынок также влияли инфляция, повышение акциза и покупательная способность населения.