Минздрав хочет ввести сразу несколько новых запретов на алкоголь
В Латвии могут существенно ужесточить правила продажи и употребления алкоголя. Министерство здравоохранения предлагает с 2028 года повысить минимальный возраст покупателей с 18 до 20 лет, полностью запретить рекламу алкогольных напитков и прекратить их продажу на автозаправочных станциях. Кроме того, власти рассматривают дополнительные меры против доступности дешевого алкоголя.
Соответствующий информационный доклад Министерство здравоохранения передало на согласование до 2 декабря. После этого документ еще предстоит рассмотреть правительству. Пока речь идет только о предложениях, а не об окончательно принятых решениях.
Алкоголь хотят продавать только с 20 лет
Одно из главных предложений - повысить минимальный возраст покупки и употребления алкогольных напитков с 18 до 20 лет. Причем ограничение должно распространяться на весь алкоголь, включая пиво, вино и сидр, а не только на крепкие напитки.
Министерство объясняет инициативу необходимостью лучше защищать здоровье молодежи. Кроме того, это позволит установить одинаковые возрастные ограничения для алкоголя, табака и никотиновой продукции.
Ранее в рамках общественной инициативы "Алкоголь с 21 года" предлагалось поднять возрастной порог до 21 года. Однако Минздрав считает более подходящим для Латвии ограничение в 20 лет, поскольку ни в одной стране Евросоюза нет единого минимального возраста покупки алкоголя в 21 год.
Если предложение поддержат, людям в возрасте 18 и 19 лет запретят не только покупать, но и употреблять алкоголь, а также хранить его для личного использования. Запрещено будет и передавать им алкогольные напитки.
Исключение предлагается сделать для учебной практики в рамках профессионального образования, если она проходит в присутствии руководителя практики.
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Полный запрет рекламы алкоголя
Министерство также предлагает полностью запретить рекламу алкогольных напитков, включая продвижение алкогольных брендов во всех каналах коммуникации. Сейчас действуют лишь частичные ограничения, поэтому производители могут продолжать рекламировать свои бренды через спонсорство, интернет и другие способы продвижения.
В частности, предлагается запретить спонсирование развлекательных и спортивных мероприятий, если в информации о спонсоре упоминаются алкогольные напитки, их торговые марки или употребление алкоголя. Для этого потребуется внести изменения и в законодательство об электронных СМИ.
Алкоголь исчезнет с автозаправок?
Еще одно предложение касается автозаправочных станций. Минздрав хочет полностью запретить розничную продажу алкоголя на территории заправок, а также в расположенных рядом торговых точках, которые непосредственно связаны с их работой. Кроме того, предлагается ограничить видимость алкогольных напитков в магазинах. Конкретный механизм еще предстоит разработать, чтобы новые требования были понятными и выполнимыми для торговцев.
На бутылках появятся новые предупреждения
Министерство предлагает изменить и требования к маркировке алкоголя. На упаковках могут появиться дополнительные предупреждения о вреде алкоголя для здоровья, включая повышенный риск развития рака. Также покупателей хотят предупреждать об опасности употребления алкоголя во время беременности и при управлении транспортом.
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Предусматриваются и дополнительные требования к информации о составе и пищевой ценности напитков. Для некоторых винодельческих продуктов и небольших производителей могут сделать исключения.
Когда могут вступить в силу новые правила?
- 1 января 2028 года - повышение возрастного ограничения до 20 лет, запрет рекламы и спонсорства, а также продажи алкоголя на заправках.
- 1 января 2029 года - новые требования к предупреждениям и информации на упаковках.
При этом изменения, касающиеся маркировки, еще необходимо будет согласовать с Европейской комиссией.
Что показали уже введенные ограничения
В докладе Министерство здравоохранения оценило последствия ограничений, которые начали действовать 1 августа 2025 года.
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Согласно анализу Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение пяти месяцев после введения новых правил смертность от причин, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, была на 27% ниже уровня, который прогнозировался бы при сохранении прежней тенденции.
Однако специалисты предупреждают, что период наблюдения пока слишком короткий, чтобы делать окончательные выводы. Нельзя утверждать, что снижение смертности связано исключительно с новыми ограничениями.
Изменения заметны и в объемах продажи алкоголя. С августа 2025 года по март 2026 года объем алкогольных напитков и пива, выпущенных для потребления в Латвии, сократился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом сокращение началось еще до введения ограничений. На рынок также влияли инфляция, повышение акциза и покупательная способность населения.
Несмотря на снижение объемов, поступления от акцизного налога на алкоголь остались примерно на прежнем уровне благодаря повышению налоговых ставок.
Алкоголь в Латвии стал дешевле
Еще один вывод исследования касается цен. После введения ограничений алкогольные напитки в Латвии подешевели, тогда как в Литве и Эстонии цены выросли. Поэтому Минздрав предлагает рассмотреть дополнительные меры, которые позволят уменьшить доступность особенно дешевого алкоголя. Конкретные механизмы пока не определены.
Проверки также показали, что торговцы не всегда соблюдают действующие правила. Выявлены нарушения, связанные с рекламой скидок, предложениями в формате "счастливых часов" и продажей алкоголя в составе специальных комплектов товаров.
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В интернете обнаружены нелегальные каналы продажи алкоголя и случаи несоблюдения разрешенного времени торговли. Поэтому министерство предлагает усилить контроль, особенно за выполнением требования о шестичасовом ожидании при дистанционных покупках.
Какие правила действуют сейчас
Напомним, с 1 августа 2025 года в Латвии действуют сокращенные часы продажи алкоголя в магазинах:
- С понедельника по субботу - с 10:00 до 20:00.
- В воскресенье - с 10:00 до 18:00.
Ограничения не распространяются на продажу алкоголя в розлив для употребления непосредственно на месте, например в барах и ресторанах.
При покупке через интернет алкоголь разрешается доставлять или выдавать не раньше чем через шесть часов после оформления заказа, причем только в разрешенные часы торговли. Также уже действуют ограничения на рекламу цен, скидок и различные акции, стимулирующие покупку алкоголя.