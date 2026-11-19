Данные NVA показывают, что людям старше 50 лет обычно требуется больше времени для поиска новой работы, чем молодым соискателям. За первые десять месяцев 2026 года люди младше 50 лет находили работу в среднем за 101 день. Тем, кому уже исполнилось 50 лет, на это требовалось 124 дня - примерно четыре месяца. Похожая ситуация наблюдалась и в 2025 году: молодые соискатели находили работу в среднем за 104 дня, а люди старше 50 лет - за 130 дней.