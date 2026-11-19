Потеряли работу после 50 лет? Сколько времени займет поиск новой и как не остаться без денег - советы NVA
После 50 лет поиск новой работы в Латвии может растянуться на четыре месяца и даже дольше. До пенсии еще далеко, пособие по безработице выплачивают максимум восемь месяцев, а годы без социальных взносов могут сказаться на будущей пенсии. Однако сменить профессию можно даже после 60 лет.
Можно ли успешно вернуться на рынок труда в предпенсионном возрасте? На какую поддержку вправе рассчитывать жители Латвии и может ли переобучение стать возможностью начать новую профессиональную жизнь? Об этом рассказывает заместитель директора департамента рынка труда Государственного агентства занятости (NVA) Ундине Тодлебена.
После 50 лет найти работу сложнее - это подтверждают цифры
Данные NVA показывают, что людям старше 50 лет обычно требуется больше времени для поиска новой работы, чем молодым соискателям. За первые десять месяцев 2026 года люди младше 50 лет находили работу в среднем за 101 день. Тем, кому уже исполнилось 50 лет, на это требовалось 124 дня - примерно четыре месяца. Похожая ситуация наблюдалась и в 2025 году: молодые соискатели находили работу в среднем за 104 дня, а люди старше 50 лет - за 130 дней.
Однако, как подчеркивает представитель NVA, сам по себе возраст не является препятствием для трудоустройства. Многое зависит от профессионального опыта, навыков, состояния здоровья и готовности человека приспосабливаться к изменениям.
Нельзя игнорировать и предубеждения работодателей. Иногда считается, что сотрудники старшего возраста медленнее осваивают новые технологии, менее гибкие или чаще болеют. Однако подобные представления далеко не всегда соответствуют действительности: каждого кандидата следует оценивать индивидуально.
Ситуацию осложняют и изменения на рынке труда. Автоматизация, цифровизация и развитие искусственного интеллекта меняют требования работодателей. Человеку, который 20-30 лет проработал в одной профессии, может понадобиться освоить навыки, которые раньше в его работе вообще не требовались. Особенно непросто приходится тем, кто долго занимался тяжелым физическим трудом. Состояние здоровья может уже не позволять продолжать привычную работу, а переход в другую профессию требует времени и дополнительных знаний.
Читайте продолжение после рекламы
Первый шаг после увольнения - выяснить свои права
Человеку, который, например, неожиданно потерял работу в 57 лет, представитель NVA Ундине Тодлебена советует прежде всего выяснить, на какие социальные гарантии он может рассчитывать, и как можно быстрее составить план дальнейших действий.
После прекращения трудовых отношений необходимо обратиться в NVA, зарегистрироваться и выяснить возможность получения статуса безработного. В Государственном агентстве социального страхования (VSAA) следует уточнить право на пособие по безработице.
В настоящее время пособие по безработице можно получать не более восьми месяцев, если выполнены предусмотренные законом условия. Однако это не означает, что за данный период обязательно удастся найти новую работу. Поэтому особенно важно не ждать окончания выплат, а заранее искать решения, которые позволят обеспечить себя доходом в дальнейшем.
NVA предлагает карьерные консультации, обучение и различные программы поддержки занятости. При этом людям старше 55 лет не полагается автоматически отдельное денежное пособие или гарантированное рабочее место только на основании возраста. Вместе с тем для некоторых категорий безработных, в том числе людей старше 55 лет, предусмотрены целевые программы содействия занятости. Например, в рамках субсидируемого трудоустройства работодатель, принимающий на работу человека, соответствующего установленным критериям, может получить финансовую поддержку.
Как безработица повлияет на будущую пенсию?
В предпенсионном возрасте потеря работы вызывает еще один важный вопрос: что произойдет с будущей пенсией?
Читайте продолжение после рекламы
Если человек долгое время не работает и за него не производятся социальные взносы на пенсионное страхование, это может повлиять на размер накопленного пенсионного капитала. Каждый дополнительный год работы с соответствующими социальными взносами, напротив, может помочь увеличить будущую пенсию.
Представитель NVA отмечает, что подробные вопросы о включении периода безработицы в страховой стаж и его влиянии на размер пенсии относятся к компетенции VSAA.
Людям, которым до пенсии осталось пять или десять лет, рекомендуется обратиться за индивидуальной консультацией в VSAA. Там можно узнать размер накопленного пенсионного капитала, продолжительность страхового стажа и предполагаемый размер будущей пенсии. Это позволит понять, насколько существенно дополнительные годы работы могут повлиять на доходы в старости и какие возможности еще остаются.
Не поздно ли осваивать новую профессию в 55-60 лет?
Хотя мысль о переобучении в предпенсионном возрасте может пугать, опыт NVA показывает, что люди старше 50 лет все чаще используют возможность получить новые знания и навыки.
За первые девять месяцев 2026 года профессиональное обучение начали 429 безработных. Из них 29% были старше 50 лет. В 2025 году обучение начали 777 человек, причем 28% из них также относились к этой возрастной группе.
Читайте продолжение после рекламы
Еще важнее вопрос, помогает ли обучение найти работу. По данным NVA, в течение шести месяцев после окончания профессиональных курсов трудоустраиваются примерно 45% клиентов старше 50 лет. Это означает, что переобучение действительно может стать путем возвращения на рынок труда, хотя и не гарантирует получения новой должности.
NVA предлагает программы профессионального дополнительного образования, повышения квалификации и неформального образования. Обучение по программам профессионального дополнительного образования и повышения квалификации с использованием ваучеров может продолжаться до восьми месяцев. На время учебы предусмотрена стипендия в размере пяти евро за каждый день обучения. В отдельных случаях можно получить и поддержку на региональную мобильность.
Однако доступные варианты зависят от программ, финансируемых NVA, спроса на рынке труда и индивидуальной ситуации человека. Освоить можно далеко не каждую профессию, а после завершения курсов не везде найдутся подходящие рабочие места.
Не обязательно начинать все с нуля
Человеку, который 30 лет проработал в одной профессии, мысль о полной смене карьеры может казаться практически невыполнимой. Однако представитель NVA советует сначала оценить, действительно ли необходимо осваивать совершенно новую специальность. Возможно, прежний опыт можно использовать на другой должности или в смежной отрасли.
Например, человек с опытом работы на производстве может попробовать себя в контроле качества, наблюдении за производственными процессами или организации работы, если в его регионе есть спрос на таких специалистов. А тому, кто занимался административной работой, иногда достаточно освоить новые компьютерные программы и цифровые инструменты, чтобы расширить возможности трудоустройства.
Читайте продолжение после рекламы
Ундине Тодлебена подчеркивает, что не существует одной профессии, которая подходила бы всем людям старше 50 лет. При выборе нового направления необходимо учитывать прежний опыт, состояние здоровья, интересы и доступные вакансии по месту жительства. Важно также понимать, что в некоторых случаях коротких курсов будет недостаточно. Если прежняя профессия больше не востребована, может понадобиться более серьезная переквалификация.
Из финансовой сферы - в преподаватели английского языка
В практике NVA есть примеры, доказывающие, что профессиональные перемены возможны даже после 60 лет. Один из людей в возрасте 55-57 лет решил изменить направление своей деятельности в финансовой сфере. Он начал учить английский язык с самых основ и целенаправленно продолжал обучение. После 60 лет он стал преподавателем английского языка. Чтобы закрепить полученные знания, мужчина также участвовал в волонтерской работе за границей.
Есть и другой пример. Человек старше 50 лет потерял работу в результате оптимизации предприятия, где проработал почти 30 лет. Он получил водительские права, прошел программу профессионального дополнительного образования и освоил профессию помощника по уходу. Позже начал работать ассистентом-сопровождающим людей с инвалидностью, полностью изменив сферу своей профессиональной деятельности.
Эти истории показывают, что начать все заново возможно. Однако ситуация каждого человека индивидуальна. Результат переобучения зависит не только от мотивации, но и от здоровья, места жительства, образования и спроса со стороны работодателей.
Читайте продолжение после рекламы
Почему хорошего CV недостаточно?
Люди, которые десятилетиями проработали на одном предприятии, нередко сталкиваются с тем, что процесс поиска работы за это время существенно изменился. Может потребоваться заново составить резюме, освоить современные принципы подбора персонала и научиться проходить собеседования.
Однако, как отмечает Ундине Тодлебена, было бы неправильно утверждать, что люди старше 50 лет совершают при поиске работы больше ошибок, чем молодые соискатели. При этом даже хорошо подготовленное резюме, освоенные цифровые навыки и активный поиск вакансий не гарантируют результата. Большую роль играют отношение работодателей и доступность подходящих рабочих мест. Поэтому во время карьерных консультаций важно не только улучшить документы соискателя, но и объективно оценить, в каких профессиях и отраслях у конкретного человека больше всего шансов найти работу.
До пенсии осталось пять лет. Как сохранить финансовую стабильность?
Если до выхода на пенсию осталось пять или десять лет, потеря работы может создать ощущение, что возможностей становится все меньше. Однако представитель NVA советует оценивать ситуацию последовательно.
Прежде всего необходимо подсчитать обязательные расходы, оценить имеющиеся накопления и выяснить, на какие социальные гарантии можно рассчитывать. Затем стоит рассмотреть возможности продолжения трудовой деятельности: возможно, получится найти другую должность, перейти на неполную занятость или устроиться в другую отрасль. Важно также выяснить, как период безработицы и дальнейшие варианты трудоустройства могут повлиять на будущую пенсию.
Читайте продолжение после рекламы
Следует учитывать, что возможности продолжать работать есть не у всех. Серьезными препятствиями могут стать проблемы со здоровьем, необходимость ухаживать за близкими и ограниченное количество вакансий. Поэтому Ундине Тодлебена советует не оставаться один на один со своими тревогами, а обращаться за консультациями, изучать доступные возможности и составлять реалистичный план дальнейших действий.
Потеря работы после 50 лет не означает, что профессиональная жизнь закончилась. Однако одного оптимизма недостаточно: необходимы четкая информация о социальных гарантиях, реальная поддержка и решения, соответствующие возможностям и потребностям современного рынка труда.